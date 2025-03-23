APAPA創辦人尹集成：華人不當美中博弈犧牲品

美國亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（CC Yin）。（APAPA提供）

當前中美競爭日益激烈的背景下，美國華人 面臨身分認同、社會偏見、政治壓力等多重挑戰。歷史上，華人曾在排華法案時代被邊緣化，如今在國際關係動盪之際，又成為某種程度上的「替罪羊」。作為一位在美奮鬥數十年的亞裔企業家和社區領袖，美國亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（CC Yin）深知其中的艱難。他如何看待華人在這場中美全球競爭和對抗中的位置，如何避免重蹈歷史覆轍？

從歷史看現實：華人為何屢遭波及？

問：美國歷史上曾有排華法案、二戰期間日裔 集中營，如今中美關係緊張，華人是否可能再次成為被針對的群體？

尹：歷史總有驚人相似之處。美國華人一直在經濟上貢獻卓著，但在社會動盪和國家對抗時，往往被當作「外部威脅」或「潛在敵人」來看待。排華法案及日裔集中營，都是在國際競爭和經濟焦慮的背景下發生。如今中美在科技、經濟、軍事等領域展開全方位較量，一些美國政客為了迎合民意，開始炒作「華人間諜論」，甚至質疑華人對美國的忠誠。這現象值得警惕。

身分認同：如何在中美競爭中找到平衡點？

問：在中美對抗的時代背景下，華人應該如何處理自己的身分認同？

尹：這是很現實的問題。華人既是美國社會的一部分，也是中華文化的繼承者，很多人內心都在尋找平衡點。我認為，華人需要明確自身的價值和立場，既不盲目去中國化，也不讓自己陷入被邊緣化的風險。

具體來說，一，華人應積極融入美國社會，參與主流政治、社區建設，展現自身對美國社會的貢獻。二，不要迴避自己的文化身分，華人文化是一種財富，不應因政治環境而割裂自己。三，面對外界的誤解甚至攻擊時，要有理有據地發聲，而不是沉默讓步。

如何避免成為政治犧牲品？

問：過去幾年裡，華裔 科學家、企業家等群體遭受了一些不公正待遇，比如FBI對華裔學者的調查、一些華人企業被指控涉及國家安全問題。怎麼看待這種現象？

尹：這確實是個讓人擔憂的問題。2018年開始，美國政府的「中國行動計畫」給很多華裔科學家帶來了巨大壓力，哪怕他們完全守法，也可能因為一封普通郵件、一場學術交流而受到調查。雖然該計畫2022年被取消，但整體的懷疑氛圍仍存在。

華人要避免成為政治犧牲品，需要從幾個方面著手。首先，儘量確保自己的工作和商業行為完全透明合法，避免被利用。其次，建立強大的法律和社區支持體系，在遭遇不公正指控時能夠迅速應對。最後，華人要在政治層面更積極地參與，不能再只是沉默的大多數。

華人如何自救？團結與發聲的必要性

問：您一直強調華人要團結、發聲，在目前的環境下，您認為華人應該如何具體行動？

尹：團結和發聲是目前最重要的事情。過去，華人往往傾向於低調、不願意參與政治，但現在的形勢已經不允許我們再這樣下去了。具體來說，可以從以下幾個方面入手：

加強政治參與：華人需要更多地參與地方和國家政治，無論是投票、競選公職，還是支持能夠代表華人利益的候選人，都至關重要。

打造自己的話語權：目前美國主流媒體對華人和中國的報導帶有很多偏見，華人需要有自己的媒體和社交平台，讓更多真實的聲音被聽見。

法律和權益保護：當華人遭遇歧視或不公正待遇時，一定要用法律武器維護自己的權益，不能選擇沉默。

加強社區互助：在排華法案時期，華人社區的互助網路曾說明很多人渡過難關。如今，我們也需要在經濟、法律、社會支援等方面建立更緊密的社區網路。

華人在科技戰和經濟脫鉤中的角色

問：美國對中國的科技封鎖正在加劇，包括晶片、人工智慧等領域，這是否會影響在美華人科技人員的發展？

尹：當然會。這幾年美國加強對中國科技企業的限制，華裔科學家也受到波及，很多人因為害怕被調查，選擇離開美國或者轉行。這種趨勢對美國本身也是有害的，因為科技進步需要全球人才，美國如果過度限制華裔科學家的發展，最終會損害自己的創新能力。

華裔科技人員在這樣的環境下，首先要確保自己嚴格遵守法律法規，避免不必要的麻煩。其次，也可以考慮拓展國際合作，不侷限於美中之間，而是尋找更多元化的發展管道。最重要的是，不要被恐懼左右，而是要主動尋找機會。

面對未來：華人如何立足？

問：未來十年，您認為美國華人最需要關注的是什麼？

尹：未來十年，美國華人需要關注三件事：

身分認同和社會地位的鞏固：華人不能再處於社會邊緣，要在政治、經濟、文化等各方面提升影響力。

法律權利的保護：在中美關係緊張的情況下，華人更容易成為被懷疑和針對的物件，因此法律意識必須增強。

全球化思維：無論是商業還是個人發展，都不能只局限於美國或中國，而是要有更廣闊的國際視野。

當中美對抗成為全球政治的主旋律，美國華人不可避免地被捲入這場博弈。但歷史告訴我們，華人不是無力犧牲品，而是能夠團結、智慧和行動來保護自己，甚至在逆境中尋找機會。尹集成說，在風暴中站穩腳跟，既不被拋棄，也不被利用，未來的道路充滿挑戰，但只要華人堅定信念，就一定能走出屬於自己的光明之路。