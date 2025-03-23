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時代眼淚 沙加緬度梅西百貨月底關門

編譯組／綜合報導
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位於沙加緬度市中心的梅西百貨在經營62年後，將於3月底永久關門。(取自Google Map)
位於沙加緬度市中心的梅西百貨在經營62年後，將於3月底永久關門。(取自Google Map)

沙加緬度蜂報報導，位於沙加緬度市中心K街414號的梅西百貨，將於本月底關門，結束其62年的經營歷史。這家曾經繁華的百貨公司，自1963年開幕以來一直是市中心購物中心的支柱，但隨著鄰近的金一中心（Golden 1 Center）與市中心商圈DoCo的發展，環境早已轉變，如今瀰漫著一股混亂與空虛。

關店後，這塊黃金地段何去何從，仍是沙加緬度政商界關注的焦點。外界推測，它有可能改建為類似鄰近Kimpton Sawyer的高級飯店，或變成結合餐廳、商辦空間與住宅的綜合開發案。無論未來為何，投入開發金額預估將高達數億美元。

在此之前，顧客還有幾天時間可以在店內尋寶，許多商品折扣高達1.5折(85% off)。截至20日下午，店內仍可見珠寶、服飾、地毯與家具等商品在出售。

「真的會很想念它，因為它是州政府員工心中的地標店，」顧客Theresa Robinson說，「我們休息時間或午餐時會過來逛，穿著高跟鞋、提著購物袋走回辦公室。」她是已退休的州政府職員，從1970年代後期就開始在這家市中心的梅西百貨購物。

「其實有點苦樂參半，」她說：「這是一家指標性的大店，在沙加緬度也算數一數二。看到它結束營業，會讓人想：這裡以後會變成什麼？這片開放空間會由什麼取代？以後我們得走多遠的路才能逛梅西？因為梅西真的是一家不錯的百貨公司。」

這家位於沙加緬度市中心的分店，是梅西百貨今年計畫關閉的66家店之一，另一家在Citrus Heights。早在去年6月，員工就已接獲店面可能關閉的訊息。疫情過後的世界加速線上購物崛起，讓零售業面臨巨大壓力。雖然許多員工有機會轉調到其他分店，但在沙加緬度地區仍有超過100名員工因兩家分店關閉而被裁員。

梅西百貨是金一中心於2016年啟用前，少數仍屹立不搖的零售店之一。如今，附近的商家多偏向體驗型產業，例如迷你高爾夫、保齡球館、酒吧與餐廳等，主要是為了吸引國王隊（Kings）比賽日的龐大人潮。

「聽到關店消息真的很難過，畢竟它撐過了疫情，」顧客Rosie Perez說，自己大約從55年前就開始逛這家店；「它撐了下來還繼續營業，我原以為有了球場在旁邊，它的地位會很穩，畢竟它是主力店（ anchor store）啊。」

沙加緬度地區目前仍有數家梅西百貨，包括Elk Grove、Arden Fair購物中心與Roseville的 Westfield Galleria。市中心這家預計3月31日永久關閉。

在梅西百貨的官網上，清楚標示沙加緬度市中心的分店即將關門。(截自梅西百貨官網)
在梅西百貨的官網上，清楚標示沙加緬度市中心的分店即將關門。(截自梅西百貨官網)

梅西百貨 疫情 退休

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