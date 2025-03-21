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北加留台僑生聯誼會 新春餐會落幕

記者王日芯╱聖荷西報導
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國慶委員會成員與來賓合影。（記者王日芯╱攝影）
國慶委員會成員與來賓合影。（記者王日芯╱攝影）

加州留台僑生聯誼會3月18日於五月花海鮮酒家舉辦蛇年新春餐會，來自不同背景的校友與來賓相聚一堂，共同慶祝新春，並在溫馨的氛圍中回顧過去的光輝時刻；餐會由北加州留台僑生聯誼會會長譚益才先生主持，副會長鄒尚文與毛小苓共同協辦，駐舊金山台北經文辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心主任莊雅淑等均到場參加。

活動開場致詞中，譚益才向與會者表達熱烈的歡迎與感謝。他表示：「我們聚集在這裡，不僅是為了慶祝新春，更是要感謝大家多年來的支持與陪伴。北加州留台僑生聯誼會的發展離不開大家的共同努力，今天的聚會是對我們過去成就的回顧，也是對未來的展望。」

隨後，來賓們上台致詞。朱永昌表示，非常榮幸能與北加州的留台僑生聯誼會共同慶祝蛇年新春，這樣的聚會不僅能加強彼此的聯繫，也有助於共同推動台灣與美國社區間的文化交流。

莊雅淑也在致詞中表達對本次活動的支持，「每一位校友的成長與成就，都在這樣的聚會中得到了見證。希望大家能夠繼續傳承台灣的文化和精神，為台美的友好合作貢獻力量。」

餐會中，金山灣區華人寫作協會前會長鄭佐明也分享了他的故事，他介紹自己作為台僑生後代的經歷，贏得了不少掌聲。現場的氣氛愈發熱烈，來賓們積極參與卡拉OK等互動環節。每一位來賓都在音樂的陪伴下，展現出無窮的活力與歡樂，場面熱鬧非凡。

本次餐會充分展現北加州留台僑生聯誼會的凝聚力與活力，讓人感受到這個社區的溫暖和力量。活動的最後，譚益才會長再次感謝所有參與者，並對未來的活動充滿信心與期待，表示會繼續為所有校友提供更多的平台與交流的機會。

莊雅淑主任致詞。（記者王日芯╱攝影）
莊雅淑主任致詞。（記者王日芯╱攝影）
經文處副處長朱永昌發言（記者王日芯╱攝影）
經文處副處長朱永昌發言（記者王日芯╱攝影）

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