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華人健康3月線上講座 免費學易經智慧

記者江碩涵╱聖荷西報導
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El Camino Health 三月線上講座由中國哲學教授吳怡主講「從易經學習處變不驚的人生智慧」。（主辦單位提供）
El Camino Health 三月線上講座由中國哲學教授吳怡主講「從易經學習處變不驚的人生智慧」。（主辦單位提供）

面對瞬息萬變的世界，和不可捉摸預測的未來，現代人的壓力跟焦慮指數跟著極具攀升，在面對各種人生的變局和挑戰時，有什麼方法可以提升自己應變的能力？El Camino Health旗下華人健康促進計畫（CHI），3月推出「因應人生的變化和挑戰」系列，邀請專家分享不同人生階段的心理建設與實用建議，幫助大家更好地適應變化，迎接新挑戰；率先登場的是中國哲學教授吳怡主講「從易經學習人生應變和處變的能力」，3月24日晚上6時至7時30分網路舉行。

「易經」作為中國群經之首，影響儒家與道家思想，並深刻塑造中國數千年來的文化和思想，許多耳熟能詳的成語，如「否極泰來」、「錯綜複雜」，皆源自於易經；然而很多人將易經視為玄學，認為只是占卜之書，或是覺得陰陽八卦過於複雜，望而卻步。

本次講座的主講人吳怡博士，在台灣與美國教授中國哲學逾半世紀，將以深入淺出的方式帶領大家進入「易經」世界，讓即使沒有讀過易經的朋友，也可以從易經這個無盡的寶藏中，學習到易經中的人生智慧，以及如何在這個瞬息萬變的世界和挑戰中安頓身心，提升人生應變的能力。

吳怡畢業於台灣師範大學國文系，於文化大學取得哲學博士學位，曾任文化大學哲學系主任。1977 年吳怡受加州法界佛教大學邀請，前往該校建立中國哲學系，1980 年受邀至加州整合學院教授哲學，2016 年退休獲頒終身榮譽教授。

吳怡曾師從南懷瑾、張起鈞、吳經熊教授，一生研讀儒、釋、道三家，著作等身。碩士期間，與其導師張起鈞教授合著「中國哲學史話」，以深入淺出的風格在學術界引起轟動，迄今仍是了解中國哲學最佳入門書。

這場免費線上講座以普通話進行，須事先在網路上報名。報名後會從電郵收到參加視訊講座的連結，報名網址：elcaminohealth.org/chi-events 。 如需協助報名，請於上班時間致電650-988-3234。

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