灣區媽媽教室邁入31年 春季班開課

金山灣區媽媽2025年邁入第31年，4至6月春季班課表已出爐。（本報資料照片）

金山灣區 媽媽教室邁入第30年，也是新的里程碑。金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，2025年邁入第31年，4至6月春季班課表已出爐，內容包括講座，值得注意的是，這次的美食講座是僑委會美食巡迴專案，將特別介紹「輝達 創辦人黃仁勳 的夜市飄香美食」，切合到僑胞關注的話題，受到相當高的矚目。

高玉麗表示，第一堂課是4月4日的「易經講座」，由吳念槐主講「閒談易經入門前後之感悟」。4月18日的「教育講座」邀請來自台灣的教育家楊婷舒主講「年輕人改變我的人生：教導子女，永遠不嫌早，也絕不會太遲」。

5月5日則是重頭戲「美食講座」，活動時間也有別於以往的周五，是在周一，這也是僑委會年度大活動之一，邀請台灣烹飪美食廚藝專家示範教學，這次的主題是以黃仁勳喜好的台灣夜市美食為主軸，掀起許多僑胞返台時，特地去夜市朝聖打卡的美食為主。高玉麗說，由台灣大廚直接示範這些美食，也讓思鄉的僑胞有機會在家自己烹調。

5月16日的「文藝講座」則是陳慧絪教倒大家「DIY精緻、創藝黏土鑰匙圈」。6月6日則特別舉辦「防詐講座」，由律師羅千里宣導如何防止被詐騙，如何提升防詐意識、強化識詐能力及了解反詐相關法律。6月20日最後一堂則是「心靈講座」，邀文化教育、心靈導師朱筧立主講「如何培養強大平和的內在，訓練我們的心、消融負面情緒與轉念」。

有興趣的僑胞民眾，活動時間的上午10時至12時可至金山灣區僑教中心參加。詳細內容可上金山灣區媽媽教室臉書粉絲團：https://www.facebook.com/BayAreaWomensWorkshop。或電洽408-252-7070、電郵[email protected]。