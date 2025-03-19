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北加州慶第96屆國醫節 聚焦中醫融合AI

記者李怡／舊金山報導
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第96屆國醫節在灣區舉辦。（受訪者供圖）
第96屆國醫節在灣區舉辦。（受訪者供圖）

來自北加州中醫藥界的專家學者、政要、史丹福福大學科研人員，以及眾多中醫藥受益者近300人日前齊聚密爾布瑞市，共同慶祝第96屆國醫節，探討美國中醫藥的未來發展，並見證傳統醫學與現代科技人工智慧AI）相結合所帶來的變革。

本屆國醫節的焦點之一是中醫與人工智慧（AI）的深度融合。史丹福大學醫學院教授、國際知名基因組學專家周慧君博士以 「中醫+AI：構建生命科學新範式」 為題發表主題演講。她提出了 「中醫現代化三維坐標」 理論，將傳統醫學與現代科技緊密結合。縱軸承襲「黃帝內經」的「天人合一」哲學體系。橫軸融合現代分子生物學研究範式。Z軸搭載人工智慧技術引擎。

中國駐舊金山總領事張建敏發來賀信。副總領事楊守征出席活動指出，中醫藥「平與和」的理念深具中國哲學內涵，對於美中關係的發展亦具有啟發意義。他鼓勵中醫界同仁發揚國醫精神，堅守創新，積極利用人工智慧推動中醫藥現代化，為全球健康福祉與中美文化交流做出新貢獻。

活動現場除了專業論壇，還有多場文化表演，展現中醫與東方文化的深厚底蘊。美國少林文化中心帶來「禪拳歸一」武術表演，美國中醫公會合唱 「美麗的神話」，國際醫科大學呈獻 古箏演奏，加州五系中醫藥大學帶來禪舞，加州大學矽谷學院則表演 「天地有正氣」道家氣功。

本次國醫節由 美洲中醫藥文化大學（ACCHS） 執行主辦，加州五系中醫藥大學、國際醫藥大學、加州大學矽谷學院聯合主辦。SAPA美中友好聯盟、海外炎黃文化傳承基金會共同支持。

第96屆國醫節在灣區舉辦。（受訪者供圖）
第96屆國醫節在灣區舉辦。（受訪者供圖）
第96屆國醫節在灣區舉辦。（受訪者供圖）
第96屆國醫節在灣區舉辦。（受訪者供圖）
第96屆國醫節在灣區舉辦。（受訪者供圖）
第96屆國醫節在灣區舉辦。（受訪者供圖）

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