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109歲壽慶書畫展揭幕 侯北人親自出席

記者周喆╱聖塔克拉拉報導
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侯北人80歲後的創變，將潑彩潑墨開闢出新境界，成為中國繪畫在海外創新的重要藝術家之一。(硅谷亞洲藝術中心提供)
侯北人80歲後的創變，將潑彩潑墨開闢出新境界，成為中國繪畫在海外創新的重要藝術家之一。(硅谷亞洲藝術中心提供)

為慶祝著名畫家侯北人109壽誕，美國中華藝術學會、硅谷亞洲藝術中心於3月16日至4月1日期間聯合主辦「何止於茶– 侯北人百又九歲壽慶書畫展」。200多名觀眾出席了開幕。

108歲稱「茶壽」，而侯北人今年109歲了。16日下午他出席了硅谷亞洲藝術中心畫展開幕，饒有興致看了他早年多幅畫作，並說，還記得自己1960年的畫作「白孔雀」，畫在日本的大屏風紙板上，1963年在舊金山迪揚博物館為期二個月的侯北人書畫個展上展過，為早期代表作。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華說：「侯老此作工寫相兼，融入明人徐青藤、陳白陽大寫意筆法，工細中有飛動、豪縱。畫作忽忽62年後能再次與世人相見，我們以此來慶祝侯老百又九歲的壽辰，見證侯老人格的高潔、生命力的健旺和才情的飛動。」

他表示，去年，硅谷亞洲藝術中心舉辦了「厚樸乃根–侯北人茶壽書法展」，展出侯老墨寶40餘幅，創作時間從1970年代迄今，跨度逾半世紀。今年的書畫展展出30餘件精品，題材豐富，風格多樣，有1960年創作的「白孔雀」、1966年創作的山水「夏山欲雨」、1979年創作的山水「江山夕照」等很多來自侯老親友弟子私藏的早期作品，難得一見。

侯北人1917年生於遼寧省海城，1943年畢業於日本九州帝國大學。曾參與制定1947年憲法，並任國大代表和立法委員。1956年移居加州。1967年起與張大千交往甚密，受其感召，畫風始變，以大塊丹青為畫學理想。尤其是80歲後的創變，將潑彩潑墨開闢出新境界，成為中國繪畫在海外創新的重要藝術家之一。

侯北人作品在美國各地展出和被收藏。2004年，侯北人美術館在江蘇崑山設立。2013年，遼寧省博物館專設「侯北人和張韻琴繪畫館」。

由知名美學家陳望衡為書畫展作序，他總結了侯老作品的四個意象：「家山–天地；詩意–畫境；夢幻–表現；青春–厚重，」並指出，侯北人的畫總是「超其象外，得其環中」，試圖讓觀眾體悟到遠較畫面所顯更多的東西，從有限通向無限。

為慶祝著名畫家侯北人109壽誕，在硅谷亞洲藝術中心舉辦的「何止於茶–侯北人百又九...
為慶祝著名畫家侯北人109壽誕，在硅谷亞洲藝術中心舉辦的「何止於茶–侯北人百又九歲壽慶書畫展」。200多位觀眾出席了開幕。(硅谷亞洲藝術中心提供)

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