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華光中文閱覽室歡迎主流中文沉浸學校參訪

記者江碩涵／巴洛阿圖即時報導
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紅木城North Star Academy中文沉浸式教育課程的3至6年級學生3月10日下午1時至2時30分，參訪華光中文閱覽室進行校外教學。（華光提供）
紅木城North Star Academy中文沉浸式教育課程的3至6年級學生3月10日下午1時至2時30分，參訪華光中文閱覽室進行校外教學。（華光提供）

紅木城North Star Academy中文沉浸式教育課程的3至6年級學生3月10日下午1時至2時30分，參訪華光中文閱覽室進行校外教學，活動包括閱讀中文兒童書籍、參與中式書法及中式紙藝手工等。華光中文閱覽室館長Kelly Tsai與數名華光成員特別展示華光珍貴的中文兒童書籍，除了著名的成人書籍館藏外，兒童藏書也是一大特色，她提到，華光每周提供多項課程，包括中文書法、美國公民入籍英語課（ESL）以及編織課程。

North Star Academy中文沉浸式教育課程（Immersive Beijing Learning Foundation Chinese program）創辦人Sherry Xieyu Zhang、老師Tracy Luo以及10名3至6年級學生到館參觀，其中也包括KTSF 26台新聞團隊，包括Chanel Chan、Angelina Wong和攝影記者Steve Winters。

活動中學生們參與了由華光書法老師Zhihong Yang及中式手工藝老師Lin Lin Lam帶領的有趣互動。Zhihong Yang現場示範中國毛筆書法，並指導學生在書籤上練習書寫字體；Lin Lin Lam則展示了她製作的複雜中式紙雕動物，啟發學生動手摺出迷你千紙鶴，現場氣氛活潑又富有文化意涵。

Sherry Xieyu Zhang表示，2年前曾看到過華光的圖書館，覺得非常有意義，一直想參觀，最近在North Star Academy課後中文課計畫這場校外教學活動，現在共有13位從小在中文沉浸教育課程中學習中文的學生，他們有著流利的中文聽說能力，非常期待能參與更多中華文化相關的活動。

華光是灣區獨特的非營利、全義務中文圖書館，1981年由熊大絳夫婦創辦，致力於服務社區，向中美大眾推廣中華文化、歷史及傳統。近年來華光的使命擴展至協助華人新移民入籍並學習英語，同時鼓勵兒童透過中文故事學習中華文化。為達成這些目標，華光致力於將圖書館打造成一個適合各年齡層的文化學習資源中心，並提供各類文化及傳統課程，以滿足社區的需求。

華光同時也將參與巴洛阿圖3月29日舉辦的「一日環遊世界文化節」（Around the World in a Day Cultural Festival），活動時間為上午10時至下午1時。

華光是灣區獨特的非營利、全義務中文圖書館，1981年由熊大絳夫婦創辦，致力於服務...
華光是灣區獨特的非營利、全義務中文圖書館，1981年由熊大絳夫婦創辦，致力於服務社區。

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