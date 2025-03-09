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書法結合抽象畫 東灣「不朽的抽象：魏樂唐104年」展驚奇

記者劉先進／屋崙報導
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東灣社區組織華藝文化沙龍正在屋崙華埠舉辦展覽「不朽的抽象：魏樂唐104年」，圖為其作品「手稿」。(記者劉先進╱攝影)
東灣社區組織華藝文化沙龍正在屋崙華埠舉辦展覽「不朽的抽象：魏樂唐104年」，圖為其作品「手稿」。(記者劉先進╱攝影)

從翩翩富公子到旅美畫家，華人抽象畫先驅和金石學者魏樂唐，一生經歷曲折，他用創新演繹書法，為世界抽象表現主義添上一抹東方神韻。東灣社區組織華藝文化沙龍正在屋崙華埠舉辦展覽「不朽的抽象：魏樂唐104年」。

東灣社區組織華藝文化沙龍正在屋崙華埠舉辦展覽「不朽的抽象：魏樂唐104年」，圖為...
東灣社區組織華藝文化沙龍正在屋崙華埠舉辦展覽「不朽的抽象：魏樂唐104年」，圖為其作品「手稿」。(記者劉先進╱攝影)

沙龍負責人李耀忠8日說，魏樂唐1921年生於上海書香門第。十歲時拜書法家李健為師學習書法，兼習篆刻、繪畫、金石學。1937年，時年16歲的魏樂唐為抗日戰爭籌款，在上海大新公司畫廊舉辦首次書法個展「魏樂唐鬻書援綏展覽會」，這也是當年趙無極最早辦展之地。魏樂唐年少就心懷家國天下，「國內書畫家半壁江山」為他背書，上海書畫界的友人如張大千、于右任、吳湖帆、王一亭、黃賓虹等人均到場支持，並稱讚少年魏樂唐的書法成就。 

李耀忠表示，回顧魏樂唐一生，可謂融匯古今，包容創新。40年代他在上海工作期間，與郭沫若、董作賓研究甲骨文，他是最早一批用甲骨文開始創作的書法家。1949年，魏樂唐帶家人移居香港，潛心素描和油畫；最初以自由撰稿人的身分撰寫書法與金石學方面的文章，逐步收到書法篆刻油畫人像委託；當年魏樂唐所題寫「恒生銀行」四字，現懸掛在所有恒生大門，成為恒生銀行的標誌。

1956年，魏樂唐攜家人到美國波士頓，在麻省理工學院學習藝術；次年入讀東北大學，獲得工程學位後，從事太空領域的工作。魏樂唐對於藝術千錘百鍊，不求名利的創作底氣源於穩定的家庭和工作。 

李耀忠說，50年代，魏樂唐在波士頓踏實創作，得到當地畫廊，藝術評論家，大學和博物館的認可和支持。十幾年後，1965年，他入選波士頓當代藝術學院的「無筆之畫」展覽，該展強調不用畫筆作畫，為抽象藝術的突破性展覽。與魏樂唐同台展出的藝術家包括安迪·沃荷、波洛克等西方現代藝術巨擘，大多外國參展藝術家成為母國現代藝術的創始人。魏樂唐作品彰顯速度感與激情的線性抽象風格，在西方藝術界獲高度認可，這種風格深植於中國書法藝術。

李耀忠說，魏樂唐堅持「將中國書法用現代藝術的形式再現」，成為最早結合中國書法與抽象藝術的實踐者。華人四大抽象先驅趙無極、朱德群、魏樂唐、陳蔭羆之中，他是唯一兼具金石書法背景的藝術家。

1973年後，魏樂唐搬到加州後，與張大千、嚴一萍再相遇，之後27年中，他發表多部如「毛公鼎」等書法研究的作品，並受歐美學術機構重視。其學者型畫家身分在中、港、台、法、德、義、瑞士、美夏威夷等地舉辦多次個展。他是少數生前被歐美大學博物館認可的華人藝術家。 

李耀忠表示，魏樂唐作為一位接受過中國傳統文人教育，在國外直面當年最為前衛的抽象表現主義，以勇敢開闊胸懷面對，並從書法的角度進行寫意式的抽象表現創作。本次展覽中魏樂唐的作品如「伊甸園」為名記者楊芳芷、藝術史專家麥克·布朗舊藏。他於1959年創作的油畫「手稿」，為最早書法抽象油畫之一，將中國書法抽象化的實踐推前25年。

李耀忠說，魏樂唐2012年病逝於金山，此次透過「不朽的抽象」展覽，再次回顧這位融合古今、開拓創新的藝術大師，並見證他對抽象藝術與書法藝術的貢獻。展覽時間為3月9日至4月9日，地址1018 Webster St, Oakland CA 94607。

東灣社區組織華藝文化沙龍正在屋崙華埠舉辦展覽「不朽的抽象：魏樂唐104年」，圖為...
東灣社區組織華藝文化沙龍正在屋崙華埠舉辦展覽「不朽的抽象：魏樂唐104年」，圖為其作品「手稿」。(記者劉先進╱攝影)

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