Taiwan Next聯手Plug and Play 3月15日辦Taiwan Demo Day

Taiwan Next與美國知名獨角獸孵化器Plug and Play將於3月15日共同舉辦Taiwan Demo Day，見證台美新創合作的重要里程碑。（Taiwan Next提供）

Taiwan Next與美國知名獨角獸孵化器Plug and Play將於3月15日共同舉辦Taiwan Demo Day，見證台美新創合作的重要里程碑。透過Taiwan Demo Day，有機會讓矽谷 投資人與企業看見台灣新創的創新動能，並鏈結台美資源，包括資金、人才與技術供應鏈 ，共創雙贏的台美新創生態圈，促進台美兩地的深度合作。

Taiwan Next表示，Taiwan Demo Day可幫助台灣新創邁向國際，將有多家台灣與美國各地的優秀新創展演最新AI技術與產品，也有不少矽谷知名創投和企業參加，這是一場匯聚美國台灣新創、矽谷資金及台灣科技產業的創新盛會。

Plug and Play曾成功孵化Google 、PayPal、Dropbox等科技巨頭，累積投資超過1200家新創，並為1萬7000家新創公司提供加速服務。活動內容有機會可發掘潛力新創，掌握矽谷最具潛力的新創項目，洞察市場先機，並了解市場趨勢，與專家與投資人交流，深入了解最新發展趨勢。另外現場也將提供新創工作機會，讓大家尋找夢想中的工作，與優秀團隊共同打造未來，拓展合作機會，建立人脈和尋找合作夥伴，為事業注入新動能。若是在學學生，有機會獲得實習機會，開放新創實習徵才，職涯成功的第一步。

時間：3月15日下午1時

地點：Plug and Play Tech Center（地址：440 N Wolfe Rd, Sunnyvale, CA 94085）

網站：https://bit.ly/43mSbf4

免費票登記：https://lu.ma/odf3tmc0