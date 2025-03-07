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國際傑人會訪南灣僑教中心 推廣青年參與公益

記者王日芯／聖荷西報導
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莊雅淑主任（中）與來賓合影。（記者王日芯／攝影）
莊雅淑主任（中）與來賓合影。（記者王日芯／攝影）

國際傑人會北美洲總會3月5日下午拜會南灣文教中心，與僑教中心主任莊雅淑進行交流。此次拜會由國際傑人會世界總會總會長吳毓苹率領，希望能夠加強社區聯繫，推動青年參與公益活動。

出席者包括北美洲總會長吳睦野、北加州國際傑人會新任會長杜兆明、佛利蒙國際傑人會新任會長邱佩芝、聖荷西國際傑人會會長周威均及副會長江鬱蕙、舊金山和平國際傑人會會長梁小貞、矽谷國際傑人會前會長劉寶剛以及舊金山會長葉雲河。

國際傑人會1978年創會以來，一直秉持服務社區，推廣公益的宗旨，積極發展各地分會，致力於促進社區繁榮與慈善服務。多年來，傑人會在全球各地發起許多公益計畫，包括義診服務、教育支援、急難救助等，惠及無數弱勢群體。近年來，隨著社會對青年參與的重視，傑人會特別加強與年輕世代的合作，透過各種青年領袖培訓營及職涯發展講座，鼓勵青年投入公共事務。

吳毓苹表示，傑人會目前在全球擁有逾85個分會，會員人數逾兩千名，遍及美洲、歐洲及亞洲。她強調，青年人才是社會未來的棟樑，傑人會透過獎學金計畫與職涯發展講座，協助青年規劃未來職業道路，並培養其社會責任感。她也特別提到，傑人會的多元文化交流平臺，能讓不同背景的年輕人互相學習，促進國際友誼。

莊雅淑主任與傑人會來賓對話。（記者王日芯／攝影）
莊雅淑主任與傑人會來賓對話。（記者王日芯／攝影）

莊雅淑表示，僑教中心長期致力於推廣華語教育及文化傳承，並積極支援青年參與社區服務。她說，透過與國際傑人會的合作，能夠讓更多年輕僑胞參與公益活動，不僅促進社區發展，也有助於青年建立歸屬感與自信心，僑教中心將提供資源與平台，協助青年在志工服務中培養領導力及團隊合作能力。

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