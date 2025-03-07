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李漢文接棒聖縣新竹姐妹縣委會主席 跨入美國主流不遺餘力

記者江碩涵／聖荷西報導
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李漢文(左)擔任聖塔克拉拉縣新竹縣姐妹縣委員會主席，跨入美國主流不遺餘力。（李漢文提供）
李漢文(左)擔任聖塔克拉拉縣新竹縣姐妹縣委員會主席，跨入美國主流不遺餘力。（李漢文提供）

聖塔克拉拉縣是北加州人口第一大縣，也是俗稱矽谷的重心。聖塔克拉拉縣-新竹姐妹縣委員會日前進行選舉，由甫卸任僑務委員暨現任僑務諮詢委員李漢文當選主席，副主席為Eli Chen、財務長為Abhiji Pandey。

李漢文表示，委員會做為橋梁，主要推進這兩地姐妹縣的教育、經貿、科技、文化更上層樓的交流，也代表台灣與美國主流社會的接軌，互惠互利、共創雙贏。

據了解，當天選舉全數通過由李漢文擔任主席。李漢文表示，她非常感謝姐妹縣委員對她和她的搭檔Eli Chen的支持，也感謝她自己的選區議員Arenas 以及其他選區議員們、他們選區的姐妹縣委員對她的支持。

李漢文說，她經過八年來擔任委員的洗鍊，其中有三年，新竹姐妹縣委員會遇到新冠疫情肆虐全球，會務曾停頓三年，直到去年秋天重新開啟，一切會務和活動都照著年度計畫來進行，八年來從委員位置開始，一路擔任副主席和如今的主席位置，受到資深民間外交人士僑領指教和提醒，心存感激。

據了解，聖塔克拉拉縣-新竹姐妹縣委員會已有32年，是美國主流社區委員會的一支，每次開會都以英文進行，雖然是以新竹為名，但委員會內也有非常多族裔代表，且縣府律師、縣府秘書及縣府辦公室也都有成員會參與開會，所有的會議程序和討論以及決議也都相當正式，都在縣議會會議廳舉行，可見聖縣對於姐妹縣的重視。

李漢文表示，姐妹縣委員會組織章程是聖縣所有縣議員制定，並非由新竹縣政府制定，更不是由委員會自己擬定，她努力爭取主席職位，代表亞裔、台裔的努力。

她說，美國主流社區是大家的，因為就住在其中，台灣也是大家的，為了中華民國台灣，更促進台美地方關係的順暢和姐妹縣、姐妹市、友誼城市彼此之間的互惠互利雙贏，希望有更多台灣來的僑領、當地僑胞或專業人士能積極參與更多主流團體的事務和活動，為生活的主流社區，也為中華民國台灣提升競爭力和提高能見度。

中華民國 加州 亞裔

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