華美傳統基金會訪世報 倡振興聖荷西中華文化園

第一階段募款目標為300萬元，用於修復紀念堂、銅像亭以及孔子紀念公園三大重要建築。（取自聖荷西市府官網）

華美傳統基金會（Sino American Heritage Foundation）5日拜會世界日報，宣講修繕與振興聖荷西 中華文化園（Chinese Cultural Gardens）的計畫。基金會希望社會各界踴躍募捐，恢復公園昔日風華，並使其成為展現華人 及台裔美國人文化的標誌性景點。

華美傳統基金會主席林大銳表示，華人對聖荷西乃至整個南灣地區貢獻良多，有必要確保這座公園成為展示這段文化歷史的重要場所。他透露，第一階段募款目標為300萬元，用於修復紀念堂、銅像亭以及孔子紀念公園三大重要建築。

聖荷西第五區市議員歐蒂斯（Peter Ortiz）隨行表達支持：「我們也在積極爭取市府資金的支持，確保政府能夠在這項文化復興計畫中盡一份力。」

中華文化園坐落於聖荷西市中心Overfelt公園內，占地6畝，始建於1971年，由中華民國政府設計與興建後捐贈給聖荷西市，內設有國父孫中山先生紀念堂，孔子雕像，以及來自姐妹城市台南市贈送的「黑石」。然而經過50年的風雨吹襲，園內建築物老舊嚴重，且在疫情期間多處建築遭到遊民入侵，中山紀念堂內多處損壞。

歐蒂斯希望，將中華文化園重建為如金門公園中的日本茶園（Japanese Tea Garden）一般的美麗風景。他坦言，許多傳統中式建築需要專業匠師工藝，部分修復工作可能需在海外完成後再運送回美國組裝。但市府已經展開一系列改善公園環境的活動，如種植玫瑰花、灌木，並推動市府加強園內日常維護工作，修剪草坪與樹木等。

林大銳表示，基金會計畫透過各類文化活動，讓更多人關注這項修繕計畫。他透露，今年中秋節慶祝活動將在中華文化園舉辦，近期也舉行了一場農曆新年活動。他們希望藉由這些活動吸引更多訪客，讓公園成為社區文化交流的重要場域。

「這座公園沉寂太久了，我們希望透過媒體的報導，讓社區重新認識它的價值。」林大銳說，「未來，我們希望這裡能成為家庭拍攝全家福、舉辦婚禮、進行野餐的理想場所，真正成為南灣華人社群的文化地標。」

基金會考慮在園內設立與華人或台裔文化相關的商業設施，如茶館，以創造穩定的收入來源，支持公園的長期運營。