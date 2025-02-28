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灣區「民歌迴響永續傳承」音樂會 3月8日重溫記憶中的旋律

【本報訊】
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金山灣區「民歌迴響 永續傳承」音樂響宴，即將開跑。（主辦單位提供）
金山灣區「民歌迴響 永續傳承」音樂響宴，即將開跑。（主辦單位提供）

一場承載無數青春回憶的音樂盛會—「民歌迴響 永續傳承」，可以讓民眾穿越時光隧道，重溫台灣校園民歌的黃金時代，再次感受那些曾經陪伴我們成長的經典旋律。活動由美國加州排舞協會主辦、J&T Family Foundation、展望未來基金會、陳潤吾博士、Paul & Annie Tsai共同協辦，旨在將民歌精神於海外延續傳承。

音樂會不僅是一次懷舊之旅，更是一場世代間的音樂交流，讓更多人認識並珍惜台灣校園民歌的文化價值。此次活動獲得多位民歌界重量級人物的關注與祝福，素有「民歌之父」美譽的楊弦、「民歌之母」陶曉清以及知名民歌手李建復、侯德健、葉佳修等，均透過錄影向活動送上誠摯祝福，共同見證這場音樂的傳承。

這場音樂會將延續「台北民歌50演唱會」的精神，讓民歌的美好記憶在海外持續發光發熱。我們誠摯邀請熱愛民歌的朋友們共襄盛舉，一同唱響記憶中的旋律，傳承這份動人情感。鼓勵來賓穿著校園服裝，共同營造懷舊氛圍。憑QR Code入場，可上Eventbrite網站索票（網址 : https://www.eventbrite.com/e/1257019983609?aff=oddtdtcreator）

日期：2025年3月8日下午2至5時

地點：金山灣區僑教中心

加州 灣區

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