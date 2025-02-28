北加客家同鄉會鄉親齊聚慶新春 壓軸摸彩驚喜連連

北加州客家同鄉會2月22日舉辦2025年會暨新春聯歡活動，數百位鄉親歡聚一堂，享用道地客家美食，共度溫馨的春節時光。（主辦單位提供）

北加州 客家同鄉會2月22日舉辦2025年會暨新春聯歡活動，數百位鄉親歡聚一堂，享用道地客家美食，共度溫馨的春節時光。北加 州客家同鄉會會長呂玉貞表示，該會致力於傳承客家文化、語言、美食與傳統節日，希望打造一個讓旅美客家人有歸屬感的大家庭。她說，將持續鼓勵第二、第三代參與舞蹈、短劇及各項活動，深化年輕人對客家文化的認同，確保文化永續發展。

北加州客家同鄉會會長呂玉貞表示，該會致力於傳承客家文化、語言、美食與傳統節日，希望打造一個讓旅美客家人有歸屬感的大家庭。（主辦單位提供）

台北駐舊金山經文處長賴銘琪及夫人雲雯蓁出席，並與鄉親共慶新春。賴銘琪表示，這場聚會讓他彷彿回到家中，熟悉的客家美食更勾起了對母親的思念。他不僅讚揚客家文化獨特性、美食可口，舞蹈與歌謠同樣動人，展現客家文化的包容與凝聚力。

金山灣區 僑教中心主任莊雅淑表示，客家文化是台灣多元文化的重要一環，僑教中心與僑委會將持續支持客家文化的推廣，透過補助經費、提供民俗文物與服飾等方式，協助同鄉會在主流社會發揚文化特色。

大會安排了客家歌謠演唱、傳統短劇及帶動跳等精采節目，壓軸的摸彩活動更是驚喜連連，為現場增添更多歡樂與互動。（主辦單位提供）

這次年會重頭戲之一，是由鄉親親手烹調傳統客家美食，包括客家雞酒、湯圓、焢肉、油飯、筍乾與烤年糕等，讓所有鄉親大快朵頤，重溫家鄉味。現場還為90歲以上長者發放紅包，象徵敬老與孝道的傳承。大會安排客家歌謠演唱、傳統短劇及帶動跳等精采節目，壓軸摸彩活動驚喜連連，增添更多歡樂與互動。

北加州客家同鄉會自1981年成立至今已有43年歷史，目前會員人數超過400人，持續在灣區推動客家文化。呂玉貞表示，今年除新春年會外，還規畫母親節卡拉OK、象棋、跳棋、麻將、歌唱等藝文活動，夏季烤肉及敬老一日遊，期盼透過多元活動讓鄉親凝聚情誼，共享美好時光。