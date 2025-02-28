我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

北加客家同鄉會鄉親齊聚慶新春 壓軸摸彩驚喜連連

記者江碩涵／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北加州客家同鄉會2月22日舉辦2025年會暨新春聯歡活動，數百位鄉親歡聚一堂，享用道地客家美食，共度溫馨的春節時光。（主辦單位提供）
北加州客家同鄉會2月22日舉辦2025年會暨新春聯歡活動，數百位鄉親歡聚一堂，享用道地客家美食，共度溫馨的春節時光。（主辦單位提供）

加州客家同鄉會2月22日舉辦2025年會暨新春聯歡活動，數百位鄉親歡聚一堂，享用道地客家美食，共度溫馨的春節時光。北加州客家同鄉會會長呂玉貞表示，該會致力於傳承客家文化、語言、美食與傳統節日，希望打造一個讓旅美客家人有歸屬感的大家庭。她說，將持續鼓勵第二、第三代參與舞蹈、短劇及各項活動，深化年輕人對客家文化的認同，確保文化永續發展。

北加州客家同鄉會會長呂玉貞表示，該會致力於傳承客家文化、語言、美食與傳統節日，希...
北加州客家同鄉會會長呂玉貞表示，該會致力於傳承客家文化、語言、美食與傳統節日，希望打造一個讓旅美客家人有歸屬感的大家庭。（主辦單位提供）

台北駐舊金山經文處長賴銘琪及夫人雲雯蓁出席，並與鄉親共慶新春。賴銘琪表示，這場聚會讓他彷彿回到家中，熟悉的客家美食更勾起了對母親的思念。他不僅讚揚客家文化獨特性、美食可口，舞蹈與歌謠同樣動人，展現客家文化的包容與凝聚力。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，客家文化是台灣多元文化的重要一環，僑教中心與僑委會將持續支持客家文化的推廣，透過補助經費、提供民俗文物與服飾等方式，協助同鄉會在主流社會發揚文化特色。

大會安排了客家歌謠演唱、傳統短劇及帶動跳等精采節目，壓軸的摸彩活動更是驚喜連連，...
大會安排了客家歌謠演唱、傳統短劇及帶動跳等精采節目，壓軸的摸彩活動更是驚喜連連，為現場增添更多歡樂與互動。（主辦單位提供）

這次年會重頭戲之一，是由鄉親親手烹調傳統客家美食，包括客家雞酒、湯圓、焢肉、油飯、筍乾與烤年糕等，讓所有鄉親大快朵頤，重溫家鄉味。現場還為90歲以上長者發放紅包，象徵敬老與孝道的傳承。大會安排客家歌謠演唱、傳統短劇及帶動跳等精采節目，壓軸摸彩活動驚喜連連，增添更多歡樂與互動。

北加州客家同鄉會自1981年成立至今已有43年歷史，目前會員人數超過400人，持續在灣區推動客家文化。呂玉貞表示，今年除新春年會外，還規畫母親節卡拉OK、象棋、跳棋、麻將、歌唱等藝文活動，夏季烤肉及敬老一日遊，期盼透過多元活動讓鄉親凝聚情誼，共享美好時光。

加州 北加 灣區

上一則

舊金山經文辦事處新館舍開箱 滿滿台灣意象

下一則

舊金山警深夜大規模突襲 逮84涉販毒者

延伸閱讀

台北經文處新館盛大開幕 推動台美文化交流與經貿合作

台北經文處新館盛大開幕 推動台美文化交流與經貿合作
金山灣區媽媽教室 教大家培養孩子心理靱性

金山灣區媽媽教室 教大家培養孩子心理靱性
金山灣區華人運動大會主委 陳立功接任

金山灣區華人運動大會主委 陳立功接任
金山灣區國慶委員會交接 林秀春任主委

金山灣區國慶委員會交接 林秀春任主委
北加中華耆英聯合會 線上熱鬧迎新春

北加中華耆英聯合會 線上熱鬧迎新春

熱門新聞

數據顯示，柏克萊加大電腦科學系學士的年收入中位數是加大和州大系統所有科系中最高。（美聯社）

加大、州大薪資排名 柏加大畢業最賺錢

2025-02-21 13:56
谷歌搜索結果顯示涉事建商已經永久歇業。 （取自谷歌搜索頁面）

灣區ADU建商捲款破產 有人甚至預付了31萬美元

2025-02-21 19:27
圖為NBC新聞播放的飛行汽車飛越另一輛汽車的畫面。（取自NBC新聞視頻截圖）

灣區科技公司首次公布飛行汽車視頻 標價30萬美元2026年量產

2025-02-20 19:52
超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）

華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」

2025-02-26 01:18
聖荷西家庭收入用在平均每月房貸的支出方面位居全國之首，為80%。（取自Pexels）

聖荷西家庭80%收入付房貸全美最高 舊金山65%排第三

2025-02-22 01:20
舊金山地檢長謝安宜宣布，對11名被告提出重大刑事指控，他們涉嫌三起涉及大規模福利和津貼欺詐的獨立刑事案件。三起案件的總損失超過400萬。（記者劉先進╱攝影）

金山11華裔 被控EBT卡套現 福利欺詐400萬

2025-02-27 21:23

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%