國際傑人會北美洲總會 春節愛心探訪樂敘之家

國際傑人會2023、2024年度世界總會長吳毓苹，協同2025年度國際傑人會北美洲總會長吳睦野，近日帶領表演團體到樂敍之家做春節愛心關懷探訪活動。（主辦單位提供）

國際傑人會2023、2024年度世界總會長吳毓苹與2025年度國際傑人會北美洲總會長吳睦野，近日帶領表演團體到位於佛利蒙的「樂敘之家」進行春節 愛心關懷探訪活動。

此行共十人，同行者有北加州 傑人會會長楊昆山、前會長周燕春與財務長吳明政、聖荷西 傑人會會長周威均與副會長江郁蕙及三位表演者。主要慰問許多行動不便、坐在輪椅上的耆英長者。現場表演十個節目，包含不同特色的歌曲演唱及載歌載舞節目，也象徵十全十美之意。

吳睦野擔任節目主持人，一開始大合唱「恭喜、恭喜」掀開序幕，接著是于紅、朴錦善表演民族舞蹈大扇舞、土家族舞。吳睦野應景說了一段順口溜吉祥話、許久未參加演出的吳毓苹自編載歌載舞「夜上海」。此外動感節目熱情的沙漠、諾言、擁抱妳離去、餓狼傳說皆是由周威均 、江郁蕙 、曾智瑩以載歌載舞地賣力演出，歌舞動感十足。結尾在大合唱「瀟洒走一回」中，吳毓苹還秀了一下功夫扇，很受長輩們的歡迎。

樂敘之家經理樓小佩Lucy及活動組長Flora致詞感謝探訪團精采表演，並致贈感謝狀，歡迎再次到訪樂敘之家。