最適遠距工作咖啡店 聖荷西Nirvana Soul Coffee上榜

聖荷西市中心的咖啡店Nirvana Soul Coffee，名列最適合遠距辦公的咖啡店第39位。（取自Pexels）

傳統辦公室的圍牆之外，遠距專業人員建立了自己的帝國，高管們達成了價值百萬美元的交易，而這一切都離不開完美的拿鐵咖啡 。信使報（Mercury News）報導，聖荷西市中心的Nirvana Soul Coffee在最近一項針對3013名企業高管和遠距工作者（remote workers）的調查中名列第39位，該調查旨在評選出全國最適合遠距辦公的咖啡店。

marketbeat.com在調查中提到了Nirvana Soul「舒適的座位、可靠的Wi-Fi和溫馨的氛圍」，以及它的特色飲品，如Celebration Latte和Honey Lavender Latte。

marketbeat.com對3013名專業人士進行了調查，揭曉了全美最擅長遠距辦公和商業交易的咖啡店；以下是全美最適合遠距工作者的145家咖啡店中的前十家。

1.南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston, South Carolina）的Bad Bunnies Coffee，以當地烘焙的咖啡、新鮮出爐的點心和溫馨的氛圍而聞名，它擁有藝術化的裝飾、友好的員工、可靠的無線網絡和充足舒適的座位。

2.紐約州紐約市（New York, New York）的787 Coffee，以其單一原產地波多黎各咖啡和Horchata Latte、Coquito Latte等獨特的特色飲品而聞名，其從農場到咖啡杯的體驗和舒適溫馨的氛圍深受當地人和遊客的喜愛，甚至還為顧客提供免費的聯合辦公，即「Work It」空間。

3.夏威夷 希羅（Hilo, Hawaii）的Big Island Coffee Roasters，是一家迷人的咖啡館和烘焙廠，以其屢獲殊榮的100%夏威夷咖啡而聞名；能親眼目睹咖啡烘焙過程，是咖啡愛好者和遠距工作者的最愛。

4.南卡州北查爾斯頓（North Charleston, South Carolina）的Mercantile & Mash，提供自製食品、本地產品和現煮咖啡的美食店。

5.夏威夷檀香山（Honolulu, Hawaii）的Talk Kaimuki，白天是咖啡天堂，晚上則是充滿活力的雞尾酒會場所，熱鬧的社交中心。

6.佛州坦帕市（Tampa, Florida）的DI咖啡吧，提供用黑豹咖啡豆製作的特色咖啡飲品，以及牛油果吐司和古巴三明治等各種早餐和午餐。

7.田納西州納什維爾（Nashville, Tennessee）的All People Coffee & Beverage Hall，因其多樣化的飲品選擇和輕鬆的社區氛圍而備受青睞。

8.佛州邁阿密（Miami, Florida）的Novela Cafe Social，因其多樣化的產品而備受青睞，其中包括廣受歡迎的Novela早餐、鱷梨吐司和法式吐司。

9.夏威夷凱盧阿-科納（Kailua-Kona, Hawaii）的HiCO，以其100%夏威夷種植的咖啡、Ube Latte和Haupia Latte等特色飲品，以及包括musubi在內的美味、以及周圍鬱鬱蔥蔥的綠色植物深受人們的喜愛。

10.阿拉斯加州 安克拉治市（Anchorage, Alaska）的Dark Horse Coffee Co，因其使用傳統咖啡製作的特色佳釀和精選的簡便早餐而聞名。

另外兩家加州咖啡店是洛杉磯的Alchemist Coffee和聖地牙哥的Communal Coffee，分別位列第11位和第21位。