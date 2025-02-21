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政大校友會展卷社15周年 謝宗欣3月15日談「愛是解方」

記者江碩涵／聖荷西報導
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北加州政大校友會展卷社成立15周年，政大校友會創始校友謝宗欣，將以「愛是解方」為主題演講。（主辦單位提供）
北加州政大校友會展卷社成立15周年，政大校友會創始校友謝宗欣，將以「愛是解方」為主題演講。（主辦單位提供）

加州政大校友會展卷社成立15周年，為慶祝周年活動，參與發起展卷社的北加州政大校友會創始校友謝宗欣，將於3月15日下午2時在密爾布瑞公共圖書館以「愛是解方」為主題，分享他個人從2008年創立「真善美俱樂部」部落格累積總數逾800則的聆樂筆記。

「青春來得自然，老去卻是藝術，音樂是老去藝術的優雅元素」，謝宗欣將這句話列為「真善美俱樂部」網站（網址：soundofmusicclub.com）的宗旨。

謝宗欣分享的聆樂筆記有四大主題，刊載音樂既深且廣的背景、抒發放開心懐的聆樂感受、敘說音樂搭配的人生故事以及分享搜尋所得的樂界消息。謝宗欣表示，音樂是退休長者最好的伴侶，除了單純聽音樂外，能更進一步了解音樂相關的訊息，可以譲大家不單體會音樂的美，更能產生和音樂的情感連結，這樣的連結促使大家打開心懷，在感情的世界裡放下矜持、恣意遨遊。

他表示，和朋友分享聆樂感受，甚至可以重新界定友誼，為友誼打開一個新的層面，「感受被愛」就是這個新層面。更多細節可參考北加州政大校友會網站，網址：ncuaanc.org。講座活動免費，歡迎各界參加，不須報名。

演講主題：愛是解方。

主辦單位：政大校友會展卷社、密爾布瑞圖書館之友社、中華聯誼會合辦。

活動地址：密爾布瑞公共圖書館1 Library Ave, Millbrae, CA 94030。

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