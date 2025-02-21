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灣區華人作協 李嘉音接任會長

記者葛歆／桑尼維爾報導
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作家李嘉音接任金山灣區華人寫作協會會長。（記者葛歆睿 / 攝影）
作家李嘉音接任金山灣區華人寫作協會會長。（記者葛歆睿 / 攝影）

金山灣區華人寫作協會近日宣布由作家李嘉音接任新一屆會長。新舊會長交接儀式將於22日下午元宵節猜燈謎活動期間舉行，並邀作家夏祖焯當晚進行線上講座，指導如何寫作。張系國也將現身，講座時間是晚上7時，ZOOM ID：5103041203，密碼：94555。

李嘉音出生於台灣，畢業於紐約州立大學石溪分校電腦及應用數學系，曾任職於紐約與矽谷電腦軟體工程領域，後轉行進入財經界，現為嘉音理財公司負責人，並活躍於財經媒體及文學創作。

李嘉音筆耕不輟，作品涵蓋財經、旅遊、美食等多個領域，曾在「世界日報」、「財富之門」、「舊金山吃貨」及「品雜誌」等媒體撰寫專欄。她著有「矽谷百合」、「又見百合」、「百合三弄」等書，其中「百合三弄」榮獲華僑救國聯合總會2021年海外華文文藝創作散文類著述獎，「火痕」則獲得2024年美國華人大會張純如人道獎。

李嘉音介紹，該協會成立於2023年1月，目前擁有40至50名會員，主要目標是為有寫作夢想華人提供創作交流的平台，以文會友，幫助大家突破寫作困難，實現出版夢想。協會定期舉辦講座與演講，分享實用寫作技巧，促進文學交流，並讓更多人關注華文創作價值。

李嘉音表示，協會每月會舉辦與寫作相關主題講座，之前包括「迷人摩洛哥」、「大國糧食」、「蘇東坡與李白」、「人人可以出版英文書」等，均由協會成員擔任講者。今年起協會將擴展講座範圍，邀請外部人士分享經驗。例如1月邀請林書豪父親談新書與育兒經。這次講座，夏祖焯除教授寫作技巧，還將分析三篇文章。

李嘉音也同步希望透過組織戶外活動，讓會員能夠在自然環境中進行面對面交流，她今年計畫組織多次線下聚會，增強社群的凝聚力。

李嘉音說，協會不同於其他作家協會要求出版作品方能入會，協會不設入會門檻，鼓勵任何對寫作有興趣的人加入，作為一個開放的藝文平台，協會名中雖有「華人」，但歡迎來自不同文化背景及使用其他語言創作的華人加入。

華人 矽谷 紐約州

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