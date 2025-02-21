薩拉度加箱根日式花園迎春慶會 文化表演、美食攤位

薩拉度加箱根日式花園將於2月22日舉辦年度春節慶祝活動。圖為2024年活動中的舞獅表演。（主辦單位提供）

薩拉度加箱根日式花園將於2月22日舉辦年度春節 慶祝活動，這個歷史悠久的傳統活動已經舉辦了17年，深受社區民眾的喜愛。在充滿東方意境的美麗園林中，活動以精采的文化表演和豐富的美食攤位，吸引了各族裔民眾踴躍參與。

活動將於上午11時正式開始，全天安排了豐富多彩的活動，表演亮點包括由Buu Kim Tu龍獅舞協會帶來的舞獅表演、Tony Relator和Nelson Tseng展示的太極武器表演、充滿活力的兒童時裝秀、薩拉度加高中合唱團的歌曲演唱，及來自Dynamic Kung Fu Academy的武術表演。此外，現場還提供美食攤位和文化展位，讓每位來賓都能深入體驗亞洲文化。

箱根基金會主席、前薩拉度加市長朱淑玲（Emily Lo）表示，基金會一直致力於促進文化理解與交流，春節慶祝活動的舉行正是為了弘揚亞洲文化，並在美麗的箱根花園場景中，與精采的文化表演相得益彰。

朱淑玲還鼓勵小朋友們穿上傳統過年服飾參加時裝秀，並可獲得紀念禮品。時裝秀將於下午1時15分開始，請有意參加的小朋友於中午12時前抵達並報名參加。

活動當天，箱根日式花園內不提供公共停車位，但可從薩拉托加商會（Saratoga Chamber of Commerce）前免費搭乘接駁車前往活動現場。

會員可免費入場，非會員門票價格如下：

成人（18-64歲）：$12（提前購票$10，網址：www.hakone.com）

老年人（65歲及以上）：$10

兒童（5-17歲）：$8

兒童（4歲及以下）：免費