傑出美國女性獎 表彰12位亞裔影響力

圖為獲表彰的各位傑出亞裔女性。（受訪者供圖）

第四屆「傑出美國亞裔 女性獎」（Outstanding Asian American Women Who Dared）頒獎典禮日前在舊金山 機場皇冠假日酒店舉行。

活動由華美協進會（China Institute in America）與靳羽西「同一個世界」基金會（Yue-Sai Kan One World Foundation）共同舉辦，旨在表彰在科學、商業、慈善、藝術等多個領域作出卓越貢獻的亞裔女性。

今年的12位獲獎者包括，史丹福大學化學工程教授鮑哲南、輝達（Nvidia）副總裁 Angela Ying、舊金山東華醫院行政總裁張建清、LPGA職業高爾夫球手張斯洋（Rose Zhang）等。她們的卓越成就涵蓋學術、醫療、科技、體育和公益等多個領域，展現出亞裔女性在不同領域的影響力與領導力。

靳羽西在致詞中表示：「面對當前社會對亞裔的不友好情緒，我們必須繼續推崇這些對美國社會貢獻卓著的女性，讓她們成為激勵更多亞裔女性勇敢突破、持續前行的榜樣。」

自活動創立以來，「傑出女性獎」已在紐約、洛杉磯和舊金山成功舉辦，迄今已表彰31位傑出女性，彰顯她們在不同領域的貢獻。

獲獎感言中，舊金山東華醫院行政總裁張建清回顧了自己從舊金山加大（UCSF）留學生成長為醫療行業領袖的歷程。「作為亞裔女性，我們不僅要打破壁壘，更要用愛與同理心去領導，並勇敢地重新定義可能性。」

各獲獎者紛紛表示，女性的可見度、領導力與榜樣作用對於下一代至關重要。希望海外華裔 女性能夠在逆境中尋找機遇，在變革之風來臨時，勇敢地建造風車，讓世界更美好。

本次頒獎典禮特邀多位灣區傑出華裔出席，包括，矽谷創投教父劉宇環及其團隊、美國金融界最具影響力女性之一劉宏敏（Ida Liu）。現場舉辦了時尚秀，由知名華裔設計師Grace Chen與來自內蒙古的環保品牌Sandriver帶來精彩作品，展現高端時尚與可持續發展理念的完美結合。

本次活動與靳羽西「同一個世界」基金會的宗旨相呼應，強調通過視覺敘事促進不同文化的融合與理解。該基金會於2024年推出全新短視頻系列「ONE WORLD」，深入探索亞洲、太平洋島國和中東等地的傳統、歷史與人文故事，向全球觀眾呈現豐富多元的文化風貌。