我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普成立能源委員會 滿足AI電力需求與中國競爭

大S追思會落幕 小S心痛發全黑圖「代表徐家致謝」

原聲之友聖荷西茶會 力挺歐洲巡演

記者江碩涵／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北加州「台灣原聲之友會」2月9日在聖荷西舉辦新春茶會，邀請多年來關注並支持原聲合唱團義工與贊助人共聚一堂。（主辦單位提供）
北加州「台灣原聲之友會」2月9日在聖荷西舉辦新春茶會，邀請多年來關注並支持原聲合唱團義工與贊助人共聚一堂。（主辦單位提供）

加州台灣原聲之友會2月9日在聖荷西舉辦新春茶會，邀請多年來關注並支持原聲合唱團的義工與贊助人共聚一堂，回顧努力、展望未來，共同為原聲的孩子們獻上祝福。

原聲合唱團多年來致力於培育台灣原住民部落孩子，透過音樂與教育翻轉人生，並將台灣美好聲音傳播到世界各地。今年原聲合唱團預計5月下旬至6月初展開歐洲巡演。

當天茶會由原聲之友會主委車和道主持。他向所有支持原聲的「天使」們拜年，並報告原聲國際學院最新發展。學校位於南投縣魚池鄉，鄰近日月潭，近年來在品格教育、夢想計畫與家庭價值建立上卓有成效。車和道邀海外台灣人返台時，可造訪學校，感受孩子們成長與蛻變。

透過線上會議，原聲國際學院兩位校長馬彼得、洪春滿也向與會者拜年，感謝灣區僑界多年來支持。由於原聲國際學院屬於實驗教育機構，政府並未提供經費補助，運作完全仰賴民間團體與個人資助，僑界關懷與援助對孩子們來說格外珍貴。

會中提到2023年原聲合唱團訪美時，受到眾多海外「天使家庭」熱情接待，讓這群來自台灣山林的孩子們深刻感受到世界的溫暖。車和道感謝所有提供協助的善心人士，希望未來有更多天使能資助來美讀書的原聲學生，讓他們有機會在國際舞台上發光發熱。

2025年原聲合唱團將再次站上國際舞台前往歐洲巡演。初步規畫5月25日先在台灣新竹舉辦沙龍音樂會，10月5日登上台北國家音樂廳，合唱團歐洲巡演時間預計5月27日義大利羅馬、5月30日義大利佛羅倫斯、6月1日波蘭波茲南、6月3日德國柏林、6月7日奧地利維也納，演出場地與時間尚待確認，最新資訊可關注原聲合唱團官網及社群媒體。

義大利 加州 原住民

上一則

灣區頂級相親？收費百萬元 包含愛情教練、3克拉鑽戒

下一則

佛利蒙圖書館春節聯歡 FASCA演出獲喝采

延伸閱讀

Chick-fil-A聖荷西開新店 留學生有「好運」傳說

Chick-fil-A聖荷西開新店 留學生有「好運」傳說
原聲之友溫暖集結 海外台灣鄉親力挺原聲合唱團歐洲巡演

原聲之友溫暖集結 海外台灣鄉親力挺原聲合唱團歐洲巡演
Chick-fil-A聖荷西新開店 矽谷留學生有神秘好運傳說

Chick-fil-A聖荷西新開店 矽谷留學生有神秘好運傳說
聖荷西擬設「禁止返回區」 應對遊民

聖荷西擬設「禁止返回區」 應對遊民
聖荷西挺遊民 興建第7個微型住宅站點

聖荷西挺遊民 興建第7個微型住宅站點

熱門新聞

Stanley Zhong與父親日前以種族歧視提告加州大學和美國教育部。（受訪者提供）

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

2025-02-13 21:18
臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
台灣奶茶將助力超級盃。（奶茶店ins官網）

台灣奶茶品牌助力超級盃 指定飲料大折價

2025-02-09 16:27
來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24

超人氣

更多 >
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？