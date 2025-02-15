原聲之友聖荷西茶會 力挺歐洲巡演

北加州「台灣原聲之友會」2月9日在聖荷西舉辦新春茶會，邀請多年來關注並支持原聲合唱團義工與贊助人共聚一堂。（主辦單位提供）

北加州 台灣原聲之友會2月9日在聖荷西舉辦新春茶會，邀請多年來關注並支持原聲合唱團的義工與贊助人共聚一堂，回顧努力、展望未來，共同為原聲的孩子們獻上祝福。

原聲合唱團多年來致力於培育台灣原住民 部落孩子，透過音樂與教育翻轉人生，並將台灣美好聲音傳播到世界各地。今年原聲合唱團預計5月下旬至6月初展開歐洲巡演。

當天茶會由原聲之友會主委車和道主持。他向所有支持原聲的「天使」們拜年，並報告原聲國際學院最新發展。學校位於南投縣魚池鄉，鄰近日月潭，近年來在品格教育、夢想計畫與家庭價值建立上卓有成效。車和道邀海外台灣人返台時，可造訪學校，感受孩子們成長與蛻變。

透過線上會議，原聲國際學院兩位校長馬彼得、洪春滿也向與會者拜年，感謝灣區僑界多年來支持。由於原聲國際學院屬於實驗教育機構，政府並未提供經費補助，運作完全仰賴民間團體與個人資助，僑界關懷與援助對孩子們來說格外珍貴。

會中提到2023年原聲合唱團訪美時，受到眾多海外「天使家庭」熱情接待，讓這群來自台灣山林的孩子們深刻感受到世界的溫暖。車和道感謝所有提供協助的善心人士，希望未來有更多天使能資助來美讀書的原聲學生，讓他們有機會在國際舞台上發光發熱。

2025年原聲合唱團將再次站上國際舞台前往歐洲巡演。初步規畫5月25日先在台灣新竹舉辦沙龍音樂會，10月5日登上台北國家音樂廳，合唱團歐洲巡演時間預計5月27日義大利 羅馬、5月30日義大利佛羅倫斯、6月1日波蘭波茲南、6月3日德國柏林、6月7日奧地利維也納，演出場地與時間尚待確認，最新資訊可關注原聲合唱團官網及社群媒體。