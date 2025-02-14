我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

這些隱形福利與折扣 你不問他們不會主動給

北加州中國大專校友會聯合會第41屆年會 圓滿舉行

記者王日芯／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新任會長奚藻勳（右二）與賴銘琪處長（左二）合影。（記者王日芯/攝影）
新任會長奚藻勳（右二）與賴銘琪處長（左二）合影。（記者王日芯/攝影）

加州中國大專校友會聯合會2月8日在聖塔克拉拉會展中心成功舉辦第41屆年會，吸引數百位來賓齊聚一堂，慶祝校友會的傳承與發展。

新任大專聯合會成員合影。（記者王日芯/攝影）
新任大專聯合會成員合影。（記者王日芯/攝影）

年會重點之一是新一屆會長交接儀式。由卸任會長蔡弘凱正式交接給新任會長奚藻勳，象徵責任延續與使命的傳承。本交接由校聯會第34屆前會長宋貞監交，見證這歷史性的一刻。奚藻勳致詞表示，校友會不僅是一個聯繫校友的平台，更是促進專業交流、凝聚華人力量的重要橋樑，校聯會將持續推動更多學術、商務與文化活動，為校友們創造更多機會。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪發言。（記者王日芯/攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪發言。（記者王日芯/攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪在年會中致詞，感謝校友會長期以來在灣區促進華人交流、支持僑界發展的努力。他說，北加州中國大專校友會聯合會擁有悠久的歷史與深厚的人脈，為在美華人搭建了重要的橋樑，期待未來能夠與校友會攜手合作，深化台美關係，推動更多經貿與文化交流。

僑教中心主任莊雅淑發言。（記者王日芯/攝影）
僑教中心主任莊雅淑發言。（記者王日芯/攝影）

多位來賓陸續登台致詞，包括金山灣區僑教中心主任莊雅淑、世界日報舊金山社總經理李銘濱等。他們紛紛表達對校友會的肯定，並期待未來持續促進人才培育與國際合作。

全美亞裔總商會執行長董繼玲分享自己的經歷。（記者王日芯/攝影）
全美亞裔總商會執行長董繼玲分享自己的經歷。（記者王日芯/攝影）

本屆年會主講者是全美亞裔總商會（National ACE）執行長董繼玲，以「打開機會之門」為題發表演講。她回顧自己從台灣來美留學的奮鬥歷程，並分享如何憑藉堅韌不拔的精神在美國政商界闖出一片天地。她在演講中鼓勵年輕一代：「機會不會自己找上門，而是需要我們主動去創造。亞裔社群在美國擁有無限潛力，只要我們勇敢追夢，善用資源，就能開創更好的未來。」她的演講贏得現場熱烈掌聲，激勵了許多與會者。

現場表演舞蹈。（記者王日芯/攝影）
現場表演舞蹈。（記者王日芯/攝影）

除了富有啟發性的演講，年會晚宴也準備豐富節目，包括加州排舞協會帶來熱舞表演、校友們合唱「歡樂年華」等，此外壓軸的摸彩抽獎活動更讓現場氣氛達到高潮，來賓們熱情參與，贏得豐富獎品，包括高科技電子產品、餐券與旅遊禮券等。

上一屆校友會成員合影。（記者王日芯/攝影）
上一屆校友會成員合影。（記者王日芯/攝影）

蔡弘凱與奚藻勳表示，未來校友會將持續舉辦各類活動，促進校友間的交流，並與其他僑界組織合作，為亞裔在美發展提供更多支援與機會。

加州 亞裔 華人

上一則

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

下一則

16所大學拒收卻被谷歌錄用 華裔高中生告加大、教育部種族歧視

延伸閱讀

亞裔總商會會長董繼玲挺亞裔 成為美國打拚成功典範

亞裔總商會會長董繼玲挺亞裔 成為美國打拚成功典範
台北經文處遷新址 遭遇治安挑戰

台北經文處遷新址 遭遇治安挑戰
台「外交小尖兵」訪舊金山 促台美青年交流

台「外交小尖兵」訪舊金山 促台美青年交流
南加淡大校友會 新春團拜辦麻將賽

南加淡大校友會 新春團拜辦麻將賽
中山女高南加校友會慶36周年 緬懷瓊瑤 義賣助學

中山女高南加校友會慶36周年 緬懷瓊瑤 義賣助學

熱門新聞

臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
Stanley Zhong與父親日前以種族歧視提告加州大學和美國教育部。（受訪者提供）

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

2025-02-13 21:18
Trader Joe's搶搭情人節商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。（記者江碩涵／攝影）

情人節前夕 Trader Joe’s上架粉紅粉紫保冰袋搶翻天

2025-02-06 17:57

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新
這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點

這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點