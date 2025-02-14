北加州中國大專校友會聯合會第41屆年會 圓滿舉行

新任會長奚藻勳（右二）與賴銘琪處長（左二）合影。（記者王日芯/攝影）

北加州 中國大專校友會聯合會2月8日在聖塔克拉拉會展中心成功舉辦第41屆年會，吸引數百位來賓齊聚一堂，慶祝校友會的傳承與發展。

新任大專聯合會成員合影。（記者王日芯/攝影）

年會重點之一是新一屆會長交接儀式。由卸任會長蔡弘凱正式交接給新任會長奚藻勳，象徵責任延續與使命的傳承。本交接由校聯會第34屆前會長宋貞監交，見證這歷史性的一刻。奚藻勳致詞表示，校友會不僅是一個聯繫校友的平台，更是促進專業交流、凝聚華人 力量的重要橋樑，校聯會將持續推動更多學術、商務與文化活動，為校友們創造更多機會。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪發言。（記者王日芯/攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪在年會中致詞，感謝校友會長期以來在灣區促進華人交流、支持僑界發展的努力。他說，北加州中國大專校友會聯合會擁有悠久的歷史與深厚的人脈，為在美華人搭建了重要的橋樑，期待未來能夠與校友會攜手合作，深化台美關係，推動更多經貿與文化交流。

僑教中心主任莊雅淑發言。（記者王日芯/攝影）

多位來賓陸續登台致詞，包括金山灣區僑教中心主任莊雅淑、世界日報舊金山社總經理李銘濱等。他們紛紛表達對校友會的肯定，並期待未來持續促進人才培育與國際合作。

全美亞裔總商會執行長董繼玲分享自己的經歷。（記者王日芯/攝影）

本屆年會主講者是全美亞裔 總商會（National ACE）執行長董繼玲，以「打開機會之門」為題發表演講。她回顧自己從台灣來美留學的奮鬥歷程，並分享如何憑藉堅韌不拔的精神在美國政商界闖出一片天地。她在演講中鼓勵年輕一代：「機會不會自己找上門，而是需要我們主動去創造。亞裔社群在美國擁有無限潛力，只要我們勇敢追夢，善用資源，就能開創更好的未來。」她的演講贏得現場熱烈掌聲，激勵了許多與會者。

現場表演舞蹈。（記者王日芯/攝影）

除了富有啟發性的演講，年會晚宴也準備豐富節目，包括加州排舞協會帶來熱舞表演、校友們合唱「歡樂年華」等，此外壓軸的摸彩抽獎活動更讓現場氣氛達到高潮，來賓們熱情參與，贏得豐富獎品，包括高科技電子產品、餐券與旅遊禮券等。

上一屆校友會成員合影。（記者王日芯/攝影）

蔡弘凱與奚藻勳表示，未來校友會將持續舉辦各類活動，促進校友間的交流，並與其他僑界組織合作，為亞裔在美發展提供更多支援與機會。