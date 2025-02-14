金山灣區華人運動大會積極籌備 陳立功接任主委

新主委陳立功發言。（記者龔玥╱攝影）

第40屆金山灣區華人 運動大會（華運會）2月11日舉行第三次籌備會議，確認本屆華運會7月21日在庫比蒂諾舉行。會議除討論籌備與改進建議，同時也完成第41屆主任委員選舉。

金山灣區華人運動大會召開第三次籌備會議。（記者龔玥／攝影）

會議由華運會主委陳朝全主持，經委員曾煥益提議、委員宋貞附議，無異議通過本次議程。陳朝全說，華運會作為金山灣區歷史悠久的華人運動盛事，不僅促進社區交流，也凝聚華人文化，今年適逢第40年，希望讓運動盛事更具意義。

華人運動大會召開第三次籌備會議。（記者龔玥/攝影）

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，華運會是灣區極具代表性的華人社團活動之一，不僅強化社區凝聚力，也讓主流社會更認識僑團影響力，特別感謝主委及總幹事賴淑娜長年推動發展，活動規模持續擴大，並讓主流社區參與度逐年提升，進一步提升華人社區能見度。秘書長陳思如表示，本屆華運會共安排24項競賽及相關活動，籌備工作穩步推進，期待呈現精采的運動盛會。

會議最後進行第41屆主任委員選舉，由現任主委陳朝全監督，經提名及投票 程式，最終陳立功當選新任主委，將接棒推動華運會未來發展。陳立功表示，過去一年在陳朝全帶領下，華運會持續蓬勃發展，他特別感謝所有活動負責人與志工，充分展現「龍騰華運，光輝四十」精神。