我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

這些隱形福利與折扣 你不問他們不會主動給

金山灣區華人運動大會積極籌備 陳立功接任主委

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新主委陳立功發言。（記者龔玥╱攝影）
新主委陳立功發言。（記者龔玥╱攝影）

第40屆金山灣區華人運動大會（華運會）2月11日舉行第三次籌備會議，確認本屆華運會7月21日在庫比蒂諾舉行。會議除討論籌備與改進建議，同時也完成第41屆主任委員選舉。

金山灣區華人運動大會召開第三次籌備會議。（記者龔玥／攝影）
金山灣區華人運動大會召開第三次籌備會議。（記者龔玥／攝影）

會議由華運會主委陳朝全主持，經委員曾煥益提議、委員宋貞附議，無異議通過本次議程。陳朝全說，華運會作為金山灣區歷史悠久的華人運動盛事，不僅促進社區交流，也凝聚華人文化，今年適逢第40年，希望讓運動盛事更具意義。

華人運動大會召開第三次籌備會議。（記者龔玥/攝影）
華人運動大會召開第三次籌備會議。（記者龔玥/攝影）

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，華運會是灣區極具代表性的華人社團活動之一，不僅強化社區凝聚力，也讓主流社會更認識僑團影響力，特別感謝主委及總幹事賴淑娜長年推動發展，活動規模持續擴大，並讓主流社區參與度逐年提升，進一步提升華人社區能見度。秘書長陳思如表示，本屆華運會共安排24項競賽及相關活動，籌備工作穩步推進，期待呈現精采的運動盛會。

會議最後進行第41屆主任委員選舉，由現任主委陳朝全監督，經提名及投票程式，最終陳立功當選新任主委，將接棒推動華運會未來發展。陳立功表示，過去一年在陳朝全帶領下，華運會持續蓬勃發展，他特別感謝所有活動負責人與志工，充分展現「龍騰華運，光輝四十」精神。

華人 灣區 投票

上一則

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

下一則

16所大學拒收卻被谷歌錄用 華裔高中生告加大、教育部種族歧視

延伸閱讀

勇士NBA全明星場館首揭幕 場館盡現金門大橋特色

勇士NBA全明星場館首揭幕 場館盡現金門大橋特色
華人NBA全明星賽 林書豪、王鶴棣成看點

華人NBA全明星賽 林書豪、王鶴棣成看點
金山史上頭一遭 郊狼闖中央地鐵隧道

金山史上頭一遭 郊狼闖中央地鐵隧道
NBA全明星賽周末登場 或帶來4億商機

NBA全明星賽周末登場 或帶來4億商機
金山交通局赤字嚴重 恐削減服務

金山交通局赤字嚴重 恐削減服務

熱門新聞

臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
Stanley Zhong與父親日前以種族歧視提告加州大學和美國教育部。（受訪者提供）

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

2025-02-13 21:18
Trader Joe's搶搭情人節商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。（記者江碩涵／攝影）

情人節前夕 Trader Joe’s上架粉紅粉紫保冰袋搶翻天

2025-02-06 17:57

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新
這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點

這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點