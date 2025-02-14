金山灣區媽媽教室辦講座 探討生與死問題

美華慈心關懷聯盟創辦人暨執行長陳明慧帶領多位資深志工，以工作坊分組方式討論美善生命計畫。（主辦單位提供）

台灣知名文藝工作者瓊瑤 一封充滿情感的遺書，引發人們又開始探討「生與死」的問題。為了讓更多灣區 僑胞理解生死教育，金山灣區媽媽教室2月21日舉辦生命講座，題目是「安心茶話屋，溫馨、快樂地面對自然循環的生死教育」，邀請長期致力於推動全美華人 生命末期、老人、公共衛生及精神科療護的美華慈心關懷聯盟創辦人暨執行長陳明慧，帶領多位資深志工，以工作坊分組方式討論美善生命計畫。

美善生命計畫是指年長者能回顧生命、認識生死及尋求如何尊嚴的臨終以及家人在關懷與陪伴中，學習如何更好地告別與感恩。金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示：「生命是偶然的，死亡卻是必然的」，凡是人都有走完人生的時候，在生時如何不焦慮明天，更能不遺憾昨天的快樂活在當下，與如何能有尊嚴又能讓家人毫無自責與遺憾地善終，面對「生與死」生命教育的啟發、勇敢面對死亡與思考臨終的選擇，是現今超高齡、老年化的社會不容逃避的重要課題。

陳明慧有護理師背景，20多年來致力於推動全美華人生命末期、老人、公共衛生及精神科療護的志工教學及服務，並製作安心卡，生命末期相關書籍，影片及醫療文獻，她同時也是MMBSR卡巴金認證正念減壓課程培訓師、El Camino Health醫院專業諮詢委員會委員、世界健康基金會湖北省安寧療護師資培訓項目課程導師等資歷。

時間：2月21日上午10時至12時

地點：金山灣華僑文教服務中心（地址：100 S. Milpitas Bvd., Milpitas, CA95035）

電洽：408-252-7070