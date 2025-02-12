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華人影迷訂票看「哪吒」座位竟遭影院調包

記者王子涵／舊金山報導
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哪吒2在中國的票房已突破12.43億元，超過「超人總動員」成為影史票房前五的動畫電影。（取自IMDb）
哪吒2在中國的票房已突破12.43億元，超過「超人總動員」成為影史票房前五的動畫電影。（取自IMDb）

中國動畫電影「哪吒之魔童闖海」（簡稱哪吒2）本周末將登陸北美院線，吸引了大批華人觀眾搶購預售票。然而，舊金山華人影迷Sandy Chen提前一周預購的座位卻遭遇「調包」，絕佳的中央觀影位置被調換成邊緣座位。

作為哪吒系列電影的影迷，Sandy一周前在舊金山日落區Regal影院預訂了哪吒2的電影票。當時該片僅被安排在一個可容納約30人的小影廳，每天也僅有兩場放映。

Sandy特意挑選了正中偏後方的黃金座位，滿心期待著觀影。然而，就在上映前幾天，她意外發現影院將該片從原本的迷你影廳換至最大的影廳。儘管她的座位號保持不變，但原本絕佳的位置變成了新影廳內的邊緣座位。

更讓她不滿的是，影院並未提前通知預購票觀眾。當她發現時，新影廳的最佳座位早已被其他人搶走，讓她感到憤怒與失望。

Sandy意外發現，影院將該片從原本的迷你影廳換至最大的影廳。儘管她的座位號保持...
Sandy意外發現，影院將該片從原本的迷你影廳換至最大的影廳。儘管她的座位號保持不變，但原本絕佳的位置變成了新影廳內的邊緣座位。（受訪者提供）

Sandy意外發現，影院將該片從原本的迷你影廳換至最大的影廳。儘管她的座位號保持...
Sandy意外發現，影院將該片從原本的迷你影廳換至最大的影廳。儘管她的座位號保持不變，但原本絕佳的位置變成了新影廳內的邊緣座位。（受訪者提供）

Sandy說：「估計是影院發現提前買票的人多，意識到這片子可能會很受歡迎，才會把影廳從小換到大。」

據她觀察，哪吒的訂票表現已超過同期放映的其他影片，如「帕丁頓熊」。

發現問題後，Sandy於當晚8時向Regal影院發送了一封長篇投訴郵件，表達了自己的不滿。

「更糟糕的是，當我試圖取消影票，還需要支付額外的費用。而最好的座位早已被其他人占據了。」Sandy在郵件中提到。

Regal影院在次日11時回復了Sandy的投訴，信中表示：「對於您的遭遇，請接收我們最誠摯的道歉，並會將您的建議反餽給最合適的員工，避免未來再次發生。」

影院在信中並未直接提供退款，或其他的賠償措施，但詢問如果Sandy申請退款，將退還包括預定費在內的所有費用。

Sandy表示，自己並不會申請退款。但影院不透明的做法以及敷衍的道歉態度，仍讓她失望。

作為2019年「哪吒之魔童降世」的續集，哪吒2在中國的票房已突破12.43億元，超過「超人總動員」成為影史票房前五的動畫電影。

Sandy表示，自己是哪吒系列的忠實粉絲，對續集充滿期待：「哪吒1有好多令人痛心的小劇情，从申公豹的『人的成見是座大山』、龙族被壓迫，以及哪吒非要改變自己的命運，讓我很感动。」

她說，哪吒逆天改命的勇氣影射了許多海外華人留學生、移民的心境，「我們在逆境中努力前行，面對種族歧視與職場上的竹子天花板（Bamboo Ceiling），但仍然咬緊牙關，希望有一天能夠混出頭。」

Sandy回憶起疫情初期的一次經歷。當時她在邁阿密動物園（Miami Zoo）遭遇一名五歲孩童使用辱華詞語攻擊，而孩童的父母僅是淡然看了她一眼，並未加以制止。這樣的經歷，讓她對哪吒這個角色產生了深深的共鳴。

Sandy希望，美國對亞裔的成見盡快消失，希望華人在美國，包括保守州也能受到應有的尊重和對待。

哪吒2將於12日，在舊金山Regal影院、4街的AMC影院、以及德利市的Century 20影院同步上映。

華人 舊金山 種族歧視

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