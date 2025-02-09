尹集成：從邊緣到中心 是亞裔的未來

美國亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成與亞裔學子們合影。（王繪灃提供）

新春伊始，細雨如絲。尹氏莊園裡薄霧在庭院間繚繞，仿佛為這片沃土注入了新的活力。在這雨霧交織而又生機盎然的氛圍中，筆者走進這片綠洲，專訪美國亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（CC Yin），聆聽他對美國亞裔 未來發展的獨到見解與深思。

關注亞裔生存、發展空間

尹集成開門見山地指出，在全球局勢風雲變幻的背景下，美國內外正經歷深刻的變化。俄烏戰爭的持續不僅加劇了地緣政治的緊張，也對全球經濟產生了深遠影響。以巴衝突由熱轉溫，希望不會成為引爆更大規模的危機的火藥桶。而在美國國內，川普 政府的一系列政策，包括對華貿易戰 、對墨西哥和加拿大的關稅施壓，以及對國內機構的「換血」行動，都顯示出美國正在試圖通過強硬手段重塑其國際地位和內部秩序。

「在這樣的背景下，亞裔群體必須清醒地認識到自己的角色」，尹集成強調，「我們不僅是旁觀者，更應該是參與者」。他指出，亞裔在美國社會中長期以來被視為「模範少數族裔」，但這種標籤背後隱藏的是被邊緣化的風險。「亞裔不能只滿足於在經濟上取得成功，更要在政治和社會領域發出自己的聲音」。美國亞裔作為少數族裔，應該關注自己的生存與發展空間。

尹氏莊園建成30周年慶典上留影。（王繪灃提供）

富足是基礎 參政是關鍵

尹集成認為，美國亞裔群體的發展可以分為兩個階段：第一階段是通過努力工作，實現經濟富足和社會地位的提升；第二階段則是通過參政議政，爭取更大的話語權和影響力。

「努力工作是亞裔的傳統優勢」，尹集成說，「無論是在科技、金融還是製造業，亞裔都展現出了卓越的才能和勤奮的精神」。他以自己為例，作為一名企業家，首先不僅要在商業領域取得成就，還需通過慈善事業和社會活動回饋社區。「但僅僅個人富足是不夠的，」他話鋒一轉，「亞裔需要在政治上有所作為，才能真正改變族群的地位」。

尹集成指出，亞裔在美國政治中的代表性嚴重不足。以加州為例，亞裔人口占比接近15%，但在各級政府和議會中的代表比例卻遠低於這一數字。「如果我們不積極參與政治，我們的利益就會被忽視，我們的聲音就會被淹沒」。

團結與合作 應對政策變化

談到新一屆川普政府的政策，尹集成表示，無論是貿易戰、移民政策還是文化戰爭，都對亞裔群體產生了深遠影響。「川普政府推行的美國優先政策，當然旨在保護美國利益，但實際上也會加劇了社會的分裂和對立」，他特別提到，本屆政府廢除多元化計畫、取消LGBTQ保護措施，甚至計畫解散教育部，這些舉措其中雖有可取之處，但同時顯示出一種「排他性」的傾向。

「在這樣的環境下，亞裔必須更加團結」，尹集成說，「我們不能只關注自己的小圈子，而是要與其他少數族裔合作，共同爭取平等權利」。他呼籲亞裔群體積極參與社區建設，支援亞裔候選人競選公職，並通過捐款、志願服務等方式擴大影響力。

尹集成強調，亞裔群體內部的團結是應對外部挑戰的關鍵。「亞裔並不是一個單一的群體，而是由許多不同的文化和語言組成的」，他說，「但我們必須找到共同點，形成合力」。他建議亞裔社區建立更多的組織和平台，促進溝通與合作，同時也要加強與其他少數族裔的聯盟。

年輕一代投入 非常好的趨勢

「亞裔有著悠久的歷史和深厚的文化底蘊，我們完全有能力在美國社會中扮演更重要的角色」，他說，「但這一切都需要我們付出努力，從經濟、政治到文化，全方位地提升自己的地位。」

他特別提到，年輕一代亞裔的崛起為社區注入了新的活力，越來越多的亞裔年輕人開始關注社會問題，積極參與公共事務，這是一個非常好的趨勢。「從商是基礎，參政是關鍵，團結是力量」。尹集成說，在全球局勢動盪、美國有社會分裂傾向的背景下，亞裔群體唯有積極行動，才能在美國多元社會中找到自己的定位，用亞裔的力量改變美國的未來。 「讓亞裔的未來，掌握在我們自己手中。」