我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來第一念頭是這2字

傳在群組發飆罵「憑什麼封我號」中網嘲：汪小菲罵錯人了

尹集成：從邊緣到中心 是亞裔的未來

王繪灃／供稿
美國亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成與亞裔學子們合影。（王繪灃提供）
美國亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成與亞裔學子們合影。（王繪灃提供）

新春伊始，細雨如絲。尹氏莊園裡薄霧在庭院間繚繞，仿佛為這片沃土注入了新的活力。在這雨霧交織而又生機盎然的氛圍中，筆者走進這片綠洲，專訪美國亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（CC Yin），聆聽他對美國亞裔未來發展的獨到見解與深思。

關注亞裔生存、發展空間

尹集成開門見山地指出，在全球局勢風雲變幻的背景下，美國內外正經歷深刻的變化。俄烏戰爭的持續不僅加劇了地緣政治的緊張，也對全球經濟產生了深遠影響。以巴衝突由熱轉溫，希望不會成為引爆更大規模的危機的火藥桶。而在美國國內，川普政府的一系列政策，包括對華貿易戰、對墨西哥和加拿大的關稅施壓，以及對國內機構的「換血」行動，都顯示出美國正在試圖通過強硬手段重塑其國際地位和內部秩序。

「在這樣的背景下，亞裔群體必須清醒地認識到自己的角色」，尹集成強調，「我們不僅是旁觀者，更應該是參與者」。他指出，亞裔在美國社會中長期以來被視為「模範少數族裔」，但這種標籤背後隱藏的是被邊緣化的風險。「亞裔不能只滿足於在經濟上取得成功，更要在政治和社會領域發出自己的聲音」。美國亞裔作為少數族裔，應該關注自己的生存與發展空間。

尹氏莊園建成30周年慶典上留影。（王繪灃提供）
尹氏莊園建成30周年慶典上留影。（王繪灃提供）

富足是基礎 參政是關鍵

尹集成認為，美國亞裔群體的發展可以分為兩個階段：第一階段是通過努力工作，實現經濟富足和社會地位的提升；第二階段則是通過參政議政，爭取更大的話語權和影響力。

「努力工作是亞裔的傳統優勢」，尹集成說，「無論是在科技、金融還是製造業，亞裔都展現出了卓越的才能和勤奮的精神」。他以自己為例，作為一名企業家，首先不僅要在商業領域取得成就，還需通過慈善事業和社會活動回饋社區。「但僅僅個人富足是不夠的，」他話鋒一轉，「亞裔需要在政治上有所作為，才能真正改變族群的地位」。

尹集成指出，亞裔在美國政治中的代表性嚴重不足。以加州為例，亞裔人口占比接近15%，但在各級政府和議會中的代表比例卻遠低於這一數字。「如果我們不積極參與政治，我們的利益就會被忽視，我們的聲音就會被淹沒」。

團結與合作 應對政策變化

談到新一屆川普政府的政策，尹集成表示，無論是貿易戰、移民政策還是文化戰爭，都對亞裔群體產生了深遠影響。「川普政府推行的美國優先政策，當然旨在保護美國利益，但實際上也會加劇了社會的分裂和對立」，他特別提到，本屆政府廢除多元化計畫、取消LGBTQ保護措施，甚至計畫解散教育部，這些舉措其中雖有可取之處，但同時顯示出一種「排他性」的傾向。

「在這樣的環境下，亞裔必須更加團結」，尹集成說，「我們不能只關注自己的小圈子，而是要與其他少數族裔合作，共同爭取平等權利」。他呼籲亞裔群體積極參與社區建設，支援亞裔候選人競選公職，並通過捐款、志願服務等方式擴大影響力。

尹集成強調，亞裔群體內部的團結是應對外部挑戰的關鍵。「亞裔並不是一個單一的群體，而是由許多不同的文化和語言組成的」，他說，「但我們必須找到共同點，形成合力」。他建議亞裔社區建立更多的組織和平台，促進溝通與合作，同時也要加強與其他少數族裔的聯盟。

年輕一代投入 非常好的趨勢

「亞裔有著悠久的歷史和深厚的文化底蘊，我們完全有能力在美國社會中扮演更重要的角色」，他說，「但這一切都需要我們付出努力，從經濟、政治到文化，全方位地提升自己的地位。」

他特別提到，年輕一代亞裔的崛起為社區注入了新的活力，越來越多的亞裔年輕人開始關注社會問題，積極參與公共事務，這是一個非常好的趨勢。「從商是基礎，參政是關鍵，團結是力量」。尹集成說，在全球局勢動盪、美國有社會分裂傾向的背景下，亞裔群體唯有積極行動，才能在美國多元社會中找到自己的定位，用亞裔的力量改變美國的未來。 「讓亞裔的未來，掌握在我們自己手中。」

亞裔 川普 貿易戰

上一則

華裔王夏琳競選屋崙第2區市議員起跑 改變現狀是使命

下一則

金蛇獻瑞迎新春 州府大樓盛大慶祝

延伸閱讀

川普預告開徵「對等關稅」 中國、印度、台灣可能中槍

川普預告開徵「對等關稅」 中國、印度、台灣可能中槍
川普會見首相石破茂 日允對美投資增至1兆美元

川普會見首相石破茂 日允對美投資增至1兆美元
社論／川普已萬箭齊發 民主黨仍無方向

社論／川普已萬箭齊發 民主黨仍無方向
對台晶片徵關稅？專家：川普在給暗示 另有真正目的

對台晶片徵關稅？專家：川普在給暗示 另有真正目的
川普控迫害農民並砍金援 南非譴責宣傳錯誤訊息

川普控迫害農民並砍金援 南非譴責宣傳錯誤訊息

熱門新聞

來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24
22歲的邵傳（Ethan Shaotran，音譯）目前是哈佛大學的大四學生。 (哈佛大學官網)

馬斯克效率審核6人小組 皆是未滿24歲科技菁英

2025-02-04 14:33
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
Trader Joe's搶搭情人節商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。（記者江碩涵／攝影）

情人節前夕 Trader Joe’s上架粉紅粉紫保冰袋搶翻天

2025-02-06 17:57
舊金山田德隆的一片區域是加州最 「社會脆弱 」的地區之一。（電視新聞截圖）

加州若發生天災 田德隆最危險

2025-02-04 01:20
周末暴風雨將浸透灣區 內華達山區將降下幾英尺厚積雪。（取自Pexels）

大氣河降臨 周末狂風暴雨大雪 已發布灣區洪水警報

2025-02-01 01:20

超人氣

更多 >
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了

張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了
劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇
強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行