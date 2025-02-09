CBS：加州90萬農場工人半數無證客 黑市買假社安號就可獲聘僱

大規模遣返讓加州農場勞力短缺。（Vindemia Winery/ Unsplash)

非法移民 清掃行動，讓很多人第一次意識到身邊有著非法移民的存在。此前他們可能只是餐館後廚裡或農場裡隱身人般的存在。據CBS報導，加州 有全美最多的無證移民，全加州90萬農場工人中，大約半數是無證移民。

CBS報導，為農場工人工會（United Farmworkers）工作的雷拉（Antonio de Loera）表示，無證農場工人只要能拿出IRS 1-9表格要用的社安號就可以找到工，而且可以在黑市上買到假的社安號。

雷拉表示，這就是經濟現實比法律規定管用的狀況。還有一個公開的秘密就是，雖然雇主一般都會要社安號，但是沒有辦法確認社安號是否是真實的，「或者說他們就根本不想查。」

農場工人雷耶斯（Gerardo Reyes）表示，黑市上假的社安號賣到一個150美元。他說知道有人跟偽造文件的人有聯繫，若和他們溝通說需要兩、三個社安號，很快就能弄好。

美國政府有建立確認身分的E-verify系統。聯邦的E-verify系統在加州也可以用，但加州15年前通過法律說政府不能強迫私營商戶來使用這一系統,並提到對費用支出和系統準確度的擔憂。

戴維斯加大農業永續經濟教授蘇木訥（Daniel Sumner）表示，E-verify的問題在於解決了一個問題但沒有解決其他任何問題，「它沒有幫助低收入 者生活更好，也沒有幫農場主找到更多任勞任怨的工人。」

支持川普總統遣返計畫的美國移民改革聯盟（FAIR）的發言人梅爾姆（Ira Mehlman)則表示：「解決的辦法就是對人講清楚，你不可能違反了我們的法律還指望從中漁利。」

2023年國會否決了一項要求商家使用E-verify，允許無證移民有獲得合法身分途徑，將H-2A工人簽證，擴展到可以全年從事農業工作、以及給邊境安全部門更多資金的移民改革法案。