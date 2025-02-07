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東灣台灣同鄉會舉辦 228台灣民主月茶會揭開序幕

記者江碩涵／核桃溪報導
開幕茶會由中華民國僑務委員林政原（左）和東灣台灣同鄉會會長柯伊芳（右）共同主持。（主辦單位提供）
開幕茶會由中華民國僑務委員林政原（左）和東灣台灣同鄉會會長柯伊芳（右）共同主持。（主辦單位提供）

加州東灣台灣同鄉會2月1日下午1時在Walnut Creek Ygnacio Valley Library舉辦「228台灣民主月」開幕茶會，活動以 「My Democracy：自由的國度、民主的台灣」 為主題，邀請來自不同文化背景的來賓，包括香港、台灣、美國等地代表，分享民主經驗與故事。

東灣台灣同鄉會兒童合唱團演場「雨天的太陽花」。（主辦單位提供）
東灣台灣同鄉會兒童合唱團演場「雨天的太陽花」。（主辦單位提供）

北加州東灣台灣同鄉會表示，這次活動特別採全英語進行，與傳統以台語或華語為主的同鄉會活動有所不同，並向當地社區全面開放，更能吸引主流社群的目光。與會者逾百人，其中四分之一是以英語為母語的民眾，顯示台灣民主議題在國際社群中的關注度日益提升。

Northgate High School台灣社的同學製作台灣民主史投影片，並在...
Northgate High School台灣社的同學製作台灣民主史投影片，並在現場服務到場來賓。（主辦單位提供）

東灣台灣同鄉會會長柯伊芳表示，民主是台灣最重要的價值之一，也是全球共享的普世資產。她表示，透過活動不僅能向國際社會傳遞台灣作為民主國家的存在價值，也希望教育在美國成長的台美年輕世代，了解台灣的民主得來不易，享受自由民主的同時，應意識到台灣在全球民主體系中扮演的重要角色，並為此感到自豪。

為深化對台灣歷史與民主發展的認識，東灣台灣同鄉會與北加州台灣同鄉聯合會共同策畫 「228紀念書籍展」，2月開始在Walnut Creek Ygnacio Valley Library 展出，為期一整個月，歡迎有興趣的讀者前往參觀。

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