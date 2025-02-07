巴洛阿圖中文學校舉辦蛇年新年晚會 故事燈大放異彩

僑教中心主任莊雅淑與校長田世經合影。（記者王日芯/攝影）

巴洛阿圖中文學校1月31日晚間在JLS Middle School Cafetorium舉行蛇年新年晚會暨故事燈活動與點燈儀式，僑教中心主任莊雅淑親臨活動，與學生、家長一同體驗這場融合藝術、文化與教育的文化盛宴。

故事燈借鑒了傳統皮影戲設計原理，孩子們親手繪製的家庭故事插圖被精心裝置於燈箱中，隨著燈箱旋轉，燈光將這些生動的畫面投射出來，呈現出宛如時光流動般的動態影像。每一盞故事燈都在訴說著一段獨一無二的家族故事。

故事燈燈墻。（記者王日芯/攝影）

校長田世經說，這些作品不僅展示了孩子們的創意，更反映了他們對家庭歷史與文化的探索與理解。

孩子們的創作內容來自訪問父母與家族成員，記錄著家族傳奇或經典菜餚，並運用「三要素」—發生了什麼、是誰、在哪裡，撰寫故事。

充滿年味的裝飾。（記者王日芯/攝影）

除故事燈展示，晚會現場還設置豐富多元的文化互動攤位，包括書寫對聯、套圈圈等傳統遊戲，讓學生們在動手參與中深刻感受到華人 文化的魅力與多樣性。

扇子舞贏得不少掌聲。（記者王日芯/攝影）

舞台表演精采，節奏輕快、動作優雅的扇子舞為晚會帶來視覺與文化的雙重享受，現場掌聲不斷。參與活動的家長紛紛表示，文化活動不僅讓孩子們玩得開心，也在潛移默化中加深了他們對傳統文化的理解。

現場的套圈遊戲。（記者王日芯/攝影）

不少人駐足於故事燈前，目不轉睛地欣賞孩子們用心創作的作品。在場家長則感動地表示，透過這樣的活動，不僅讓孩子對家庭文化有了更深的認識，也增進了親子 之間的情感交流。燈光旋轉之間，不僅照亮了整場活動，也點燃了每位參與者心中對家族傳承的敬意與感動。

莊雅淑對活動給予高度評價，她表示，巴洛阿圖中文學校的創新活動讓孩子們能夠親身接觸並融入文化傳統，這對在美成長的華裔 下一代非常重要。

田世經說，希望透過這樣的活動，讓孩子們不僅能探索自己的文化根源，還能深化與家人的情感連結，並在文化上搭建起與不同世代與族群之間的橋樑。