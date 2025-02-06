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華裔作曲家李姝穎譜鳳凰涅槃 傳遞重生與希望

記者王子涵／舊金山報導
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李姝穎最新創作的作品「鳳凰涅槃」即將在農曆新年音樂會上迎來世界首演。（受訪者提供）
李姝穎最新創作的作品「鳳凰涅槃」即將在農曆新年音樂會上迎來世界首演。（受訪者提供）

華裔女作曲家李姝穎憑藉著獨特的藝術表達以及對當今社會的反思，逐漸在美國音樂界嶄露頭角。受舊金山交響樂團的特別委約，她最新創作的作品「鳳凰涅槃」即將在農曆新年音樂會上迎來世界首演。在接受本報專訪時，她回憶了自己近乎叛逆的音樂藝術之旅，也正如她最新作品希望表達的主題，重生與希望。

李姝穎出生於中國的一個普通工薪家庭，7歲起學習鋼琴，2008年考入上海音樂學院作曲系學習視唱練耳。隨後她對作曲產生了濃厚的興趣，並在2015年和2018年在密歇根大學獲得作曲的碩士和博士學位。2022年秋季起，任職沙加緬度州立大學作曲與理論助理教授。

李姝穎追求音樂之路並非平坦。她表示，自己的第一架鋼琴是父母積蓄多年攢下來的。在面臨高考前，她不顧周圍人的反對，下定決心將音樂作為人生追求的目標。儘管最終沒有考入自己心儀的作曲系，但在大學時期她積極學習作曲課程，並在19歲隻身一人來到美國繼續追求音樂夢想。

談到她為舊金山交響樂團創作的作品「鳳凰涅槃」，她表示，這一主題在不同文化中都有類似的故事和倒影，但對亞裔觀眾則更加有意義。

「鳳凰涅槃汲取了鳳凰這一永恆神話的靈感，作為重生、轉變與更迭的普世象徵。鳳凰從灰燼中甦醒，最終展翅高飛，這一旅程展現跨越文化界限的韌性與再生主題。」李姝穎說。

李姝穎表示，她加入了弦樂、木管與打擊樂交織的和聲，以變現鳳凰在蛻變前翱翔天空的喜悅。隨後以脈動的打擊樂象徵鳳凰經理烈焰試煉與逆境的過程。音樂在快速而高音區的弦樂、木管和聲的張力中，達到高潮。

「這是舊金山交響樂團農曆新年音樂會25周年以來，首次為此委約一部新的作品。」李姝穎說，「通常來說，新作品是有風險的。這體現了舊金山交響樂團的冒險精神，以及扶持在世作曲家的情懷。」

她強調，在作曲過程中她注重將文化元素與個人藝術表達做平衡。「做有調性的音樂，與觀眾有更直接的連接，去掉當代音樂中生澀的語言，注重音樂的質感，而非傳統交響樂所注重的旋律和和聲。」

李姝穎擅長用音樂元素作為隱喻，表達對社會問題的思考。她提到自己在創作紐約卡內基音樂廳委約的作品時，表達了對「產後抑鬱」話題的關注與思考。

「大約80%的女性在生產後會經歷各種情緒波動，通常被稱為產後憂鬱或產後藍調。」李姝穎說，「在我懷孕期間，這樣的創作對於我即將出生的兒子Leo來說，是必要的表達。想像著甜美的幸福、溫暖的情感以及初見時的愛意，我將這些幻想編織進了一首搖籃曲中。初為人母的第一周充滿了絕對的喜悅。然而，我未曾預料到的是，黑暗的情緒在Leo出生後迅速襲來。突然間，我莫名流下眼淚，悲傷、焦慮和失落的情感毫無預警地出現。」

她歡迎舊金山的音樂愛好者來到農曆新年音樂會，欣賞她最新的音樂作品「鳳凰涅槃」。時間是2月8日下午5時，地點在戴維斯交響樂廳。

李姝穎最新創作的作品「鳳凰涅槃」即將在農曆新年音樂會上迎來世界首演。（受訪者提供...
李姝穎最新創作的作品「鳳凰涅槃」即將在農曆新年音樂會上迎來世界首演。（受訪者提供）

交響樂 舊金山 亞裔

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