我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邦迪會不會公布「淫魔」艾普斯坦客戶名單？

企業財報提振史指和那指 Honeywell拖累道指收跌

舊金山歌劇院新劇目 「猴王悟空」11月首演

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以中國四大名著之一「西遊記」為題材所創作的歌劇「猴王悟空」（The Monkey King），將於11月14日迎來首演。（舊金山歌劇院提供）
以中國四大名著之一「西遊記」為題材所創作的歌劇「猴王悟空」（The Monkey King），將於11月14日迎來首演。（舊金山歌劇院提供）

舊金山歌劇院（SF Opera）4日公佈了2025至26樂季的劇目安排，其中以中國四大名著之一「西遊記」為題材所創作的歌劇「猴王悟空」（The Monkey King）最受矚目，將於11月14日迎來首演。

猴王悟空是由中國作曲家黃若，與華裔劇作家黃哲倫最新創作的英雄主題歌劇，由舊金山歌劇院與傳龍基金合作委託製作，取材「西遊記」開篇章節。

進入現代，西遊記的故事被搬上多樣化的藝術舞台。長久以來，猴王悟空在京劇舞台上備受觀眾喜愛，近年更頻繁出現在電影、電視、動畫以及電子遊戲領域。2024年熱門遊戲「黑神話：悟空」上市兩個月內，在全球銷售1800萬套，證明這一經典東方英雄角色在全球的吸引力。

猴王悟空的故事至此將登上西方歌劇的舞台，以英語和漢語雙語演出，結合歌劇、舞蹈與偶戲，講述這位由石頭誕生的年輕猴子如何成為猴群之王，並挑戰海洋與天界諸神，以追求長生不老的故事。

以中國四大名著之一「西遊記」為題材所創作的歌劇「猴王悟空」，將於11月14日迎來...
以中國四大名著之一「西遊記」為題材所創作的歌劇「猴王悟空」，將於11月14日迎來首演。（舊金山歌劇院提供）

猴王悟空的演出陣容中包含多名曾出演歌劇「紅樓夢」（Dream of the Red Chamber）的亞裔演員。女高音張玫瑰在本劇中飾演觀音，她曾在紅樓夢歌劇中飾演黛玉。韓國男高音金健雨將飾演玉皇大帝，他曾在紅樓夢歌劇中飾演寶玉；女中音吳虹霓將出演蟹將軍與太白金星。她曾飾演薛寶釵。

女高音張玫瑰在本劇中飾演觀音，她曾在紅樓夢歌劇中飾演黛玉。（舊金山歌劇院提供）
女高音張玫瑰在本劇中飾演觀音，她曾在紅樓夢歌劇中飾演黛玉。（舊金山歌劇院提供）

猴王將由澳洲華裔男高音王亢出演。韓國男中音朴柱成則將首次登台，飾演道家師父須菩提與佛祖雙重角色。男低中音陳佩鑫飾演太上老君；男中音姜柱元將飾演二郎神與敖廣。

韓國男高音金健雨將飾演玉皇大帝，他曾在紅樓夢歌劇中飾演寶玉。（舊金山歌劇院提供）
韓國男高音金健雨將飾演玉皇大帝，他曾在紅樓夢歌劇中飾演寶玉。（舊金山歌劇院提供）

猴王將由澳大利亞華裔男高音王亢出演。（舊金山歌劇院提供）
猴王將由澳大利亞華裔男高音王亢出演。（舊金山歌劇院提供）

作曲家黃若表示，創作「猴王悟空」是夢想成真：「世界上充滿了超級英雄，神奇女俠、蜘蛛俠、蝙蝠俠，而猴王悟空則是亞洲終極的超級英雄，幾個世紀以來深受華人喜愛，如今更受到全球觀眾的推崇。悟空的冒險讓他領悟真正的力量，實現自我覺醒。在這部融合多種文化傳統的製作中，我希望能讓這位東方英雄鮮活呈現，並在動盪時代中帶來一絲希望的光芒。」

黃若的音樂創作橫跨多種類型，其作品不少是以中華傳統文化為背景，代表作包括偶戲歌劇「山海經」、清唱劇「天使島」，以及與劇作家黃哲倫合作的「美國士兵」、「裂縫」與「蝴蝶君」。黃哲倫曾創作戲劇「蝴蝶君」、「黃面孔」、「中國式英語」，音樂劇「軟實力」。

二人此次合作希望將古代中國與當代西方傳統結合，重新詮釋這位經典英雄。

歌劇 舊金山 華裔

上一則

VTA輕軌站周邊預計興建45座房屋

下一則

灣區奶茶店快閃糖葫蘆 吸引顧客打卡

延伸閱讀

舊金山市議會壓倒性通過羅偉的芬太尼緊急狀態法案

舊金山市議會壓倒性通過羅偉的芬太尼緊急狀態法案
退休衛生局長科爾法克斯獲表彰 肯定其卓越貢獻

退休衛生局長科爾法克斯獲表彰 肯定其卓越貢獻
金山灣區僑界新春團拜暨聯歡大會

金山灣區僑界新春團拜暨聯歡大會
加州若發生天災 田德隆最危險

加州若發生天災 田德隆最危險
Crocker Amazon 金山火災最高危區域

Crocker Amazon 金山火災最高危區域

熱門新聞

22歲的邵傳（Ethan Shaotran，音譯）目前是哈佛大學的大四學生。 (哈佛大學官網)

馬斯克效率審核6人小組 皆是未滿24歲科技菁英

2025-02-04 14:33
周末暴風雨將浸透灣區 內華達山區將降下幾英尺厚積雪。（取自Pexels）

大氣河降臨 周末狂風暴雨大雪 已發布灣區洪水警報

2025-02-01 01:20
舊金山田德隆的一片區域是加州最 「社會脆弱 」的地區之一。（電視新聞截圖）

加州若發生天災 田德隆最危險

2025-02-04 01:20
兒子滑板車被搶，父親博納爾試圖要回，不幸被未成年搶劫者開槍打死。（取自GoFundMe網站）

兒滑板車被搶 父親當面對質未成年劫匪 被尾隨開槍打死

2025-01-31 20:15
美國郵政發行蛇年生肖郵票，設計精美。（取自美國郵政網站）

美國郵政發行蛇年生肖郵票 設計精美

2025-02-03 13:55
「不公開上市」漸流行恐影響房市。（Pexels)

「不公開上市」漸流行 讓房市賣家試水溫

2025-02-06 13:22

超人氣

更多 >
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看

劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰