徐國興AI電影「澳門凶兆」 參展納巴電影節

隨著AI電影技術的不斷成形，徐國興將目光投向這一全新的領域。（受訪者提供）

徐國興（Tony Shyu )是因為執導「種族疫病（The Race Epidemic)」和「矽谷築夢者（Builders of the Silicon Dream)」等影片而聲譽卓著的華裔導演和獲獎編劇。隨著AI 電影技術的不斷成形，他將目光投向這一全新的領域，創辦了「新浪潮AI電影節（Neu Wave AI Films)。」

下周，徐國興的全新AI劇情片「澳門 凶兆（Macau Omen)」將在「納巴谷亞裔 美國電影節」上映。該片基於導演本人之前創作的獲獎劇本，利用最新AI技術完成製作，體現了將AI技術新突破融入電影創作的最新成果。

徐國興表示，AI讓低成本製作高質量電影成為可能的前景非常振奮人心。「在沒有大製作和大型團隊的情況下，把自己夢想的劇情搬上銀幕。」「澳門凶兆」的劇本是一部好萊塢式的驚悚片。雖然劇本得獎很多，但是到澳門實景拍攝的話，會需要大筆資金，因而遲遲未能搬上銀幕。但是AI技術的突破讓他看到了新的可能。

徐國興表示，AI電影製作有趣的地方，在於去年製作的影片畫質和今年的會有天淵之別。去年的「新浪潮AI電影節」就收到了來自80多個國家約500件參賽作品，最後有40件入圍。其中不乏優秀的佳作，但很多作品還是更接近動畫，看上去不夠可信。

而今年的AI生成工具升級換代超級快，因此重新利用最先進的技術製作了「澳門凶兆」，並將首次在「納巴谷亞裔美國電影節」上映。 據悉，今年AI電影節收到的作品數量和質量都遠勝於去年。相較去年，Midjourney和Runway依然是很多作品首選的製作工具，但也湧現了像Kling 和 Hailuo這樣的新工具，並且各個工具平台都在不斷升級。

徐國興說，去年AI製作電影的對話場景普遍比較僵硬，今年的就相對自然很多。各個工具開發者之間的競爭也非常激烈，當然對於電影製作人來說是福音。

徐國興認為，AI視頻生成工具的出現會在很大程度上顛覆傳統的電影學習。他說，自己上電影學校的時候要學的運鏡、攝影技巧，可能幾年之後就會過時了，人們不需要再去電影學校學習這些拍攝技術。過去也許一部電影的特效可能需要20個人，但未來可能只需要3個人。