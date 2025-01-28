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探討出生公民權 華埠聚焦「黃金德」案例

記者李怡／舊金山報導
舊金山華埠舉行新聞發布會 探討與出生公民權的歷史淵源。（記者李怡/攝影）
舊金山華埠舉行新聞發布會 探討與出生公民權的歷史淵源。（記者李怡/攝影）

舊金山中華總會館日前舉行記者會，深入探討華埠與美國出生公民權的獨特歷史聯繫，特別關注與中華總會館相關的里程碑案例，即1898年黃金德公民身分訴訟。多位法律專家、歷史學家和社區領袖出席，分享見解、提供社區資源並解答問題。

出席者包括舊金山市府律師邱信福、中華總會館總董鄺健昌、黃金德曾孫Norman Wong、中華總會館商董余健全、美國華人歷史學會董事會成員李萱頤、前美國參議院司法委員會憲法小組委員會總法律顧問John Trasvina、舊金山大學法律與移民研究教授鄧新源，以及華人權益促進會政策管理主任李申申。

活動強調舊金山華埠在確立美國出生公民權方面的重要作用，特別是1898年美國最高法院對黃金德案的裁決。該案確認了在美國出生的華裔子女，即使父母為移民，仍享有美國公民身分的權利，成為美國憲法第十四修正案中「出生公民權」原則的核心法律依據。

近期針對聯邦政府試圖終止「出生公民權」的行政命令，舊金山市與其他州聯合提起訴訟，捍衛這一憲法權利。

邱信福表示，這項行政命令完全違背憲法精神，也將讓無數美國家庭陷入不必要的恐慌和混亂。舊金山作為移民文化的重要代表城市，不能容許這樣的權利被隨意剝奪。

與會者呼籲公眾關注並支持對出生公民權的捍衛，強調這一原則對維護美國憲法完整性的重要性。他們指出，當前的挑戰不僅涉及移民社區的權益，更關乎憲法的核心價值，需要全社會共同努力，確保這一基本權利不被侵蝕。

會上表示，黃金德案的歷史意義深遠，該案確立了在美國出生的兒童自動獲得公民身分的權利，無論其父母的移民身分如何。這一原則成為美國公民身分法律的基石，對於保障移民及其後代的權益具有重要意義。此次記者會的舉行，旨在喚起公眾對這段歷史的認識，並強調在當前政治環境下，維護出生公民權的重要性。

與會者強調，面對試圖削弱這一權利的行動，社區需要團結一致，共同捍衛憲法賦予的基本權利。

舊金山華埠作為美國歷史最悠久的華人社區之一，在爭取平等權利和捍衛公民權方面具有重要的歷史地位。此次活動進一步強調了華埠在美國歷史和法律發展中的關鍵角色，並呼籲各界共同關注和支持相關權益的保護。

舊金山華埠舉行新聞發布會 探討與出生公民權的歷史淵源。（記者李怡/攝影）
舊金山華埠舉行新聞發布會 探討與出生公民權的歷史淵源。（記者李怡/攝影）
舊金山華埠舉行新聞發布會探討與出生公民權的歷史淵源。（記者李怡/攝影）
舊金山華埠舉行新聞發布會探討與出生公民權的歷史淵源。（記者李怡/攝影）

舊金山 移民 華埠

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