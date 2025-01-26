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呂玉貞接棒國民黨金山分部常委 毛小苓功成身退

記者江碩涵／舊金山報導
中國國民黨總支部常委楊昆山（中）主持監誓下，新任常委呂玉貞（左）接過滿任常委毛小苓（右）印信履新職。（主辦單位提供）
中國國民黨總支部常委楊昆山（中）主持監誓下，新任常委呂玉貞（左）接過滿任常委毛小苓（右）印信履新職。（主辦單位提供）

中國國民黨舊金山分部2025年1月1日下午1時在金山國父紀念館舉行第一次委員會議，由上級指導楊昆山、王維主持選舉中華民國第114至116年度分部常委，王维提議程序為委員提名、委員複議表決、委員選舉表決。選舉過程中則由中國國民黨委員伊健提名呂玉貞做為新任常委，因無其他提名，呂玉貞當選114至116年常委。

呂玉貞並在總支部常委楊昆山主持監誓下，接過滿任常委毛小苓印信履新職。國民黨舊金山分部委員在趙炳賢、陳伯豪監誓下，宣誓就職。毛小苓致退職詞表示，過去幾年得到大家對她的信任和支持，表示感謝，她說自己也盡己所能，努力團結各級首長、委員、認真地做好舊金山分部內外各項工作，並盡力做得最好，她相信在新任常委呂玉貞的帶領下，共同努力，會務暢順，再創佳績。

呂玉貞表示，非常感謝毛小苓多年來對分部的貢獻，活動都能順利完成，深受好評，感謝大家對她的支持與厚愛，並推薦她擔任新一屆常委，她責任重大，希望舊金山分部可多辦一些小型活動及聚會，希望連同總支部、各界團體，凝聚力量，把各項活動辦得更好。

中國國民黨舊金山分部114至116年度分部職員分別為常委呂玉貞、書記林鴻堃、財務長梅次青；舊金山分部委員為毛小苓、陶陵生、王維、余建國、黃瑞，呂玉貞、楊海平、梅次青、魏德珍、汪昌泰、譚國亮、伊健；候補委員則為劉靜源、麥家安、張耀廷。

中國國民黨常委呂玉貞（左二）、總支部常委楊昆山（中）與中國國民黨舊金山分部委員合...
中國國民黨常委呂玉貞（左二）、總支部常委楊昆山（中）與中國國民黨舊金山分部委員合照。（主辦單位提供）

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