東華醫院董事會就職 羅偉感謝貢獻

東華醫院2025年度董事會就職典禮圓滿舉辦。（記者李怡／攝影）

東華醫院舉辦2025年度董事會宣誓儀式，由舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）主持，羅偉並高度評價東華醫院126年來為舊金山所做的貢獻。加州 財務長馬世雲（Fiona Ma）、舊金山市議長及多數市議員與市政府官員出席典禮，並為東華醫院為舊金山所做的貢獻給予肯定與讚賞。

新任董事會主席吳子銘醫生及連任副主席雷頌文帶領全體董事正式宣誓就職。

東華醫院行政總裁張建清博士表示，誠摯歡迎吳子銘領導新一屆董事會，並感謝他們對東華醫院的支持及承諾，另外特別感謝醫生余健峰在任期內的領導，及所有董事在過去一年的傑出貢獻。

東華醫院2025年度董事會就職典禮圓滿舉辦。（記者李怡／攝影）

2024年對東華醫院而言是成就豐碩的一年，包括慶祝服務社區125周年、成為社區值得信賴的醫療機構，並獲得三項全國性榮譽，分別是連續兩年獲「新聞周刊」評為美國最佳州內醫院、榮獲美國心臟協會「遵循指南–中風治療」金獎，並被肺癌全球行動組織(GO2 for Lung Cancer)認證為肺癌檢查卓越中心。

東華醫院2025年度董事會就職典禮圓滿舉辦。（記者李怡／攝影）

另外還有與加州公共衛生局(CDPH)合作啟動B型肝炎示範項目，提升醫療服務的可及性；擴大與UCSF Health的合作，包括新增肺科專科服務，將頂級的醫療服務帶到社區，以及成功獲得專業護理設施許可，並通過CMS認證。

東華醫院2025年度董事會就職典禮圓滿舉辦。（記者李怡／攝影）

吳子銘概述任期內三大重點目標，包括建立癌症中心、提供腫瘤科及化療服務、全面提升病人的醫療體驗，另外也要推動亞急性護理中心項目，滿足舊金山長期護理需求，積極招募醫生，解決人手短缺問題，確保醫療服務的持續性與穩定性。

吳子銘特別感謝加州前議員丁右立爭取亞急性護理項目撥款方面的重要貢獻，並呼籲政府及社會各界繼續支持東華醫院。