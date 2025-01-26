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沙加緬度街區出現一群巨型流浪狼狗 有寵物遭襲擊

記者江碩涵／沙加緬度報導
South Natomas社區居民拍到巨型狼狗正在路上遊蕩的照片。（塔拉曼特斯辦公室提供）
South Natomas社區居民拍到巨型狼狗正在路上遊蕩的照片。（塔拉曼特斯辦公室提供）

根據沙加緬度蜂報報導，一群體型超大的巨型狼狗（wolf-dog）日前在沙加緬度的探索公園（Discovery Park）和附近的South Natomas社區遊蕩，這件事讓當地居民十分緊張，沙加緬度動物管制官員也處於警覺狀態。

沙加緬度市前街動物收容中心發言人辛德曼（Ryan Hinderman）表示，動物控制小組接到鄰里回報，有兩隻家中的寵物遭到多隻狼狗襲擊。

辛德曼說，一開始接收到的回報資訊是共有五隻狼狗逃脫，政府部門22日已在路上捕獲三隻狼狗，但仍有兩隻黑色狼狗沒被尋獲，仍在路上晃蕩，動物管制人員持續積極搜索。

沙加緬度市議員塔拉曼特斯（Karina Talamantes）也非常關心這件事。她接受採訪時呼籲居民，一旦發現這些流浪狗，應立即聯繫動物管制官員。

她表示，居民們都感到非常害怕，因為這些都是巨型動物，很有可能會咬人，如果居民看到這麼大的流浪狼狗，請盡快打電話市動物管制官員916-215-7102，並說出確切的地址，方便找尋。

塔拉曼特斯說，據了解，這些狼狗有主人，動物管制官也正與牠們的主人聯繫，動物管制人員目前也與狗主人討論，希望能提供陷阱可以逮住巨型狼狗。

塔拉曼特斯說，上周她的辦公室員工看到網友們在社群網站上廣泛討論這件事情，緊接著就接到居民來電，表示非常擔憂，擔心小孩上學的安全，因此議員辦公室也全力支援此事，並在網路上積極發布文章，希望能讓更多居民了解問題，也可以幫助動物管制官員盡快找到流浪的狼狗。

根據沙加緬度市府回應，最近幾天，光是311服務部門就接到了近十幾通電話，不少民眾都直接向官員通報目擊事件，尤其狼狗在South Natomas社區晃來晃去，已經攻擊一隻寵物狗和一隻寵物貓了，居民擔心狼狗恐怕還會攻擊更多寵物和動物，甚至攻擊人類。

當地餐廳老闆戴維斯上周拍到兩隻巨型狼狗在探索公園對面路上漫步，他還在社群媒體上寫著，他在探索公園對面看到兩隻「大狼」，體型巨大到足以殺死任何人。

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