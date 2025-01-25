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灣區媽媽教室感恩餐會 灣區僑領齊聚慶30周年

記者江碩涵／聖荷西報導
金山灣區媽媽教室負責人高玉麗的先生一直以來默默支持著媽媽教室。（主辦單位提供）
金山灣區媽媽教室負責人高玉麗的先生一直以來默默支持著媽媽教室。（主辦單位提供）

金山灣區媽媽教室日前在聖荷西舉辦「30周年璀璨感恩餐會」，多位灣區僑領、僑團齊聚一堂，回首30年來點點滴滴。金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，她經歷了90年代矽谷科技業第一次鼎盛期，躬逢其盛地與許多台灣新移民一起在矽谷建立了家庭，如今是矽谷新一代的科技業鼎盛期，經過了人生30年的累積，希望把更多經驗傳承給下一代，也能讓更多新移民媽媽們找到歸屬感。

當天活動熱鬧非凡，台北駐舊金山經文處處長賴銘琪及夫人雲雯蓁、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、經文處新聞組長郭卉蓁、僑務秘書徐彩鳳、中華民國駐教廷大使夫人蘇馨遠、加州排舞協會創辦人林貴香伉儷及世界日報舊金山社總經理李銘濱等數十位僑領共襄盛舉。

高玉麗表示，感謝各僑團、志工、捐款人及媒體多年支持，她特別感謝六位主講來賓精采分享、中文學校聯合會對30周年慶活動的鼎力協助及各大廠商的慷慨贊助。她說，媽媽教室目前積極探討轉型及年輕化路線，過去30年來，不斷地有爸爸建議設立「爸爸教室」，另外則是僑教中心教室資源可以更充分運用，目前已有圖書館的兒童故事時間和FASCA的青少年活動，若能加入媽媽教室，完善更多女性的活動內容，再增設爸爸教室，整體規畫將更加全面。

賴銘琪表示，參加媽媽教室活動收穫豐富，不僅有美食，還能學習養生保健知識，甚至聽到趣味八卦，30年來媽媽教室累計舉辦逾600場活動，感謝眾多支持者成就這段輝煌歷程。

莊雅淑說，媽媽教室30年來陪伴僑社成長，舉辦了無數精采的講座，涵蓋天文、地理、健康、人文等主題，不僅凝聚僑界力量，也成為僑教中心的重要支柱，尤其美食巡迴活動的成功，更是高玉麗的創舉，豐富了僑界文化。

餐會後續並同時舉辦卡拉OK歌唱，氣氛相當熱絡，雲雯蓁、莊雅淑、林貴香伉儷及李銘濱紛紛登台獻唱，為現場增添更多歡樂。

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，經過了人生30年的累積，希望把更多經驗傳承給下...
金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，經過了人生30年的累積，希望把更多經驗傳承給下一代，也能讓更多新移民媽媽們找到歸屬感。（主辦單位提供）
金山灣區媽媽教室日前在聖荷西舉辦「30周年璀璨感恩餐會」，多位灣區僑領、僑團齊聚...
金山灣區媽媽教室日前在聖荷西舉辦「30周年璀璨感恩餐會」，多位灣區僑領、僑團齊聚一堂。（主辦單位提供）
金山灣區媽媽教室日前在聖荷西舉辦「30周年璀璨感恩餐會」，多位灣區僑領、僑團齊聚...
金山灣區媽媽教室日前在聖荷西舉辦「30周年璀璨感恩餐會」，多位灣區僑領、僑團齊聚一堂。（主辦單位提供）
世界日報舊金山社總經理李銘濱也熱情出席參與媽媽教室活動，成為爸爸的表率典範。（主...
世界日報舊金山社總經理李銘濱也熱情出席參與媽媽教室活動，成為爸爸的表率典範。（主辦單位提供）

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