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金山僑教中心圖書館 親子活動過農曆新年

記者孫愛薇／聖塔克拉拉縣報導
「農曆新年特別故事時間Story Time」，吸引逾60位僑青家庭成員參與，提前感受新年氣氛。（記者孫愛薇／攝影）
「農曆新年特別故事時間Story Time」，吸引逾60位僑青家庭成員參與，提前感受新年氣氛。（記者孫愛薇／攝影）

金山灣區華僑文教服務中心圖書館23日舉辦「農曆新年特別故事時間Story Time」，吸引逾60位僑青家庭成員參與，兩位僑委會海外文化種子老師分任故事與手作老師，透過生動故事分享與創意手作，讓孩童沉浸農曆新年氛圍中。活動安排發送內有新年貼紙的小紅包與燈籠，讓參與的孩童練習拜年與說吉祥話，僑青家庭提前感受新年氣氛。

金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑身著紅色節慶服飾出場，預祝僑青家庭新年快樂，並分享i僑卡在灣區有34 間特約商店，近期新增美而美、心田與喫茶三千加入特約行列，i僑卡多增加能在「全球華文網HyRead」借閱電子書功能，能在HyRead上聽熱門有聲書籍，包含知名繪本作家賴馬的「慌張先生」、「勇敢小火車」等書籍，逾五萬冊電子書可借閱，進一步促進華語學習與文化傳承。

僑委會海外文化種子老師暨麥奇小子教育中心校長廖琇菁擁有聖荷西州立大學兒童與青少年發展碩士，以生動活潑的說故事與帶動唱，帶領小朋友們認識農曆新年。

廖琇菁表示，很高興能和僑青家庭一起過農曆新年溫馨時光，故事時間是一個非常好的活動，幫助孩子與家長們之間有更強的連結，孩子們很幸福有這麼棒的家長們，用心帶領孩子來參加說故事活動，啟發孩子學習無限的想像力空間。

三谷慈濟中文老師暨中文數位教師協會會長許珮荏則設計一款可愛的手作蛇年玩具，使用曬衣夾搭配上裝飾的蛇，便可化身可動蛇年小玩具，不僅有娛樂性也有功能性，她感動於家長們帶孩子前來參加，展現對中文學習與文化傳承的重視，盼透過相關活動，讓更多家庭在歡樂中深化對傳統文化的認識與熱愛。

僑教中心圖書館預告2月將邀請台灣藍染工藝師Nina Chen，帶領孩童認識傳統藍染藝術魅力。

廖琇菁（右）生動的說故事手法，讓在場孩童專心聆聽。（記者孫愛薇／攝影）
廖琇菁（右）生動的說故事手法，讓在場孩童專心聆聽。（記者孫愛薇／攝影）
廖琇菁（左）與許珮荏（右）用心籌備故事時間內容，為僑青家庭帶來農曆新年氣氛。（記...
廖琇菁（左）與許珮荏（右）用心籌備故事時間內容，為僑青家庭帶來農曆新年氣氛。（記者孫愛薇／攝影）
莊雅淑（中）推廣 i僑卡增加的「全球華文網HyRead」借閱電子書功能。（受訪者...
莊雅淑（中）推廣 i僑卡增加的「全球華文網HyRead」借閱電子書功能。（受訪者提供）
莊雅淑（中）推廣 i僑卡增加的「全球華文網HyRead」借閱電子書功能。（受訪者...
莊雅淑（中）推廣 i僑卡增加的「全球華文網HyRead」借閱電子書功能。（受訪者提供）
廖琇菁（左）與許珮荏（右）用心籌備故事時間內容為僑青家庭帶來農曆新年氣氛。（記者...
廖琇菁（左）與許珮荏（右）用心籌備故事時間內容為僑青家庭帶來農曆新年氣氛。（記者孫愛薇／攝影）
「農曆新年特別故事時間Story Time」，吸引超過60位僑青家庭成員參與，提...
「農曆新年特別故事時間Story Time」，吸引超過60位僑青家庭成員參與，提前感受新年氣氛。（記者孫愛薇／攝影）
廖琇菁（右）生動的說故事手法，讓在場孩童專心聆聽。（記者孫愛薇／攝影）
廖琇菁（右）生動的說故事手法，讓在場孩童專心聆聽。（記者孫愛薇／攝影）

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