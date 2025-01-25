東灣台灣同鄉會 2月辦「台灣民主月」

柯伊芳希望透過不同背景的人來分享他們的民主故事，以較柔和的方式來強調民主價值的重要性。（受訪者提供）

為推廣民主精神，北加州 東灣台灣同鄉會於2月規畫「台灣民主月」，舉辦一系列紀念活動，包含民主月開幕茶會、二二八 台灣史書籍展與民主影展，邀請不同背景的講者來分享民主故事。東灣台灣同鄉會會長柯伊芳（Jennifer Cheng）認為，二二八不應只停留在悲情裡，要將其視為台灣民主進程一部分，以更正面方式傳遞民主價值與理念。

柯伊芳說，無論是台灣第一代或第二代的台灣人，都不該遺忘二二八歷史，不能只停留在歷史傷痛中，而要承載這段歷史的意義，並延續二二八帶來的民主精神，繼續往前推進與守護台灣的民主。

她還提到，民主不僅對台灣人而言的重要使命，也希望能讓國際社會理解，台灣一直以來都堅守民主價值。即便台灣曾經為民主付出巨大代價，甚至遭受社會衝擊，但仍選擇堅守這份信念，希望透過這份民主價值，與國際上其他擁有相同民主信念的國家建立更緊密的關係。

活動將以「民主月開幕茶會-自由的國度・民主的台灣」做開場，將於2月1日下午1時到3時，在Ygnacio Valley Library舉辦，活動邀請來自台灣、香港、美國、烏克蘭 等不同文化背景的講者，分享不同的民主故事。

北加州台灣同鄉聯合會協辦「二二八台灣史書籍展時間」，書展在2月期間於東灣Ygnacio Valley Library展出，旨在聲援所有爭取歷史真相與認可的群體，透過文學形式，對抗歷史的遺忘與抹滅。

2月25日上午10時到12時，則有「民主影展：自由畫師紀錄片暨民主座談會」在東灣台灣教會舉辦，協辦單位為台灣國際民主誌影展，放映紀錄片「自由畫師」，該片描述一位受難藝術家長達20年的創作歷程，透過藝術記錄白色恐怖對個人的影響，呈現戒嚴時期的社會面貌。