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EMS：災後重建 移民工人不可或缺

記者龔玥╱聖荷西報導
阿爾瓦拉多（Pablo Alvarado）在會議上發言。（記者龔玥／翻攝）
阿爾瓦拉多（Pablo Alvarado）在會議上發言。（記者龔玥／翻攝）

面對史無前例的自然災害時，無證移民工人正為洛杉磯災後重建注入不可或缺的力量。許多受火災影響家庭在巴沙迪那就業中心，獲得日常生活所需的幫助，背後往往離不開零工、移民工人和社區志工的無私付出。少數族裔媒體會議（EMS）1月24日針對「重建洛杉磯是否顛覆驅逐數百萬移民計畫」進行線上會議。

參與者有國慶日勞工組織網絡NDLON聯合執行董事阿爾瓦拉多（Pablo Alvarado）、芝加哥伊利諾伊大學城市規畫與政策系特聘教授西奧多（Nik Theodore）、洛杉磯CHIRLA人道移民權利聯盟會員和會員服務主任巴斯迪達（Anabella Bastida）以及國家移民論壇總裁兼首席執行官穆雷（Jennie Murray）。

災後重建不僅需物資，也需大量勞動力。自然災害中，樹木倒塌、建築物毀損等都需要緊急清理。在一次社區道路被倒樹阻塞的情況下，由移工組成的志工小隊主動拿起鋸子清理道路，甚至在社交媒體上被稱為「救援小隊」。

然而這些工人在重建過程中，往往缺乏足夠的安全防護設備，長期暴露在灰燼和有毒環境中可能對健康產生嚴重影響。有些移工在參與過類似災後清理任務幾年後患上了癌症，引發外界對健康保障的關注。

災後重建中，建築工人尤其稀缺。洛杉磯建築行業的勞動力短缺在火災和颶風來襲之前就已是顯著問題。全美範圍內約有40%的建築業勞動力來自海外，其中許多是無證移民。在巴沙迪那及其他災區，無證移工不僅清理、修復和重建工作發揮關鍵作用，也成為災後恢復社會經濟的重要支柱。

穆雷在會議中指出，美國出生率處於歷史最低水平，每月有數百萬崗位空缺，這使得農業、醫療和建築業等高度依賴移民勞動力的行業難以運轉。她呼籲對移民政策進行改革，以滿足美國經濟的實際需求。

儘管移民工人的貢獻顯而易見，但關於移民的政治爭議卻從未平息。一些政客和選民反對無證移民，認為他們搶奪了美國人的工作。然而最新數據顯示，即使是持保守觀點的選民，也更多關注犯罪問題，而非對在美合法工作的移民進行遣返。

災後人們往往不再關注移民的身分，而是直接感受到他們的善意和實際行動。阿爾瓦拉多表示：「在災難面前，沒有人會問你的政治立場，人們只看彼此的行動。」

移民在災後重建有著重要作用。（EMS提供）
移民在災後重建有著重要作用。（EMS提供）

移民 洛杉磯 癌症

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