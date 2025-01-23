董承濂玩藝術 科技元素展佛教幻像

董承濂作品中有很多懸浮的金屬蓮花和無限鏡像元素。（記者徐蓓蓓／攝影）

灣區 藝術家董承濂（Nick Dong)的沈浸式裝置藝術個人展「吉祥 （Auspicious)」的13件作品，近日在巴洛阿圖坤利亞當代藝術畫廊（Qualia Contemporary Art)展出。他的作品融匯科技元素，展現出台美人的身分和藏傳佛教的家學，通過當代藝術的稜鏡體現精神世界和文化傳承。

本次展覽的核心是其名為「吉祥88」的創作計畫中已經完成的11件作品。全部作品計畫到2028年完成。另外還有兩幅壓克力鉛筆和圓珠筆畫作。

「吉祥88」的靈感來自佛教中的「八寶」。這些視覺符號在藏傳佛教和諸如印度教、耆那教等其他一些宗教中非常常見。董承濂用自己的方式重新詮釋了經典的八寶，包括寶瓶、寶蓋、雙魚、蓮花、右旋螺、吉祥結、尊勝幢和法輪，通過現代科技呈現出懸浮、無限鏡像和旋轉等令人驚嘆的佛教幻像。

董承濂作品複雜的科技元素，在他的裝置和雕塑作品中非常明顯。每件作品的內部構造都精巧地掩藏了起來，突出神祕感。「吉祥88」系列作品通過多媒體的外觀、移動的部件和視聽元素，將觀者置身藝術家營造的幻境。沈浸式、多感官的體驗強調了其強大的精神內核。

董承濂是居住在屋崙和台北兩地的多媒介藝術家。早在1990年代初，他的作品就在美國和台灣的很多畫廊展出。2003年，他的作品入選南韓清州國際工藝雙年展；2008年，他入選挪威哈馬爾藝術銀行美術館 「Artitude 2008」 藝術展，成為來自13個國家的20位金屬藝術家之一。2012年，他的作品入選華盛頓特區史密森美國美術館的展覽「40 Under 40: Craft Futures」。