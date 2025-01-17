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佛光山佛立門AI講座 程珵談「強化學習」座無虛席

記者龔玥／佛利蒙報導
佛光山佛立門文教中心舉辦科技趨勢講座，聚焦人工智慧與人類回饋學習。（記者龔玥╱攝影）
佛光山佛立門文教中心舉辦科技趨勢講座，聚焦人工智慧與人類回饋學習。（記者龔玥╱攝影）

人工智慧飛速發展，AI如何透過人類回饋進行學習並優化決策，成為備受關注的科技話題。佛光山佛立門文教中心日前舉辦科技趨勢分享系列講座，主題為「人工智慧—基於人類回饋的強化學習」，吸引大批科技愛好者、教育業者及對AI抱有濃厚興趣的社會人士出席，現場座無虛席，充滿討論氛圍。主講人程珵博士現任谷歌工程師，佛光山佛立門文教中心覺安法師及程珵的父親、教授程恭讓也出席活動。

覺安法師發言。（記者龔玥／攝影）
覺安法師發言。（記者龔玥／攝影）

程恭讓教授發言。（記者龔玥/攝影）
程恭讓教授發言。（記者龔玥/攝影）

程珵是卡內基梅隆大學機器學習與公共政策雙博士，以通俗易懂的語言和豐富的案例，向觀眾生動闡釋了強化學習的核心技術及其應用價值。

程珵指出，「強化學習」是一種基於人類回饋優化AI模型的關鍵技術，能使人工智慧更加精準地滿足人類需求。她透過多個生動案例展示了強化學習在實際場景中的應用，例如醫療診斷中，AI透過醫生回饋不斷提高疾病檢測的準確率，幫助挽救更多生命。

程珵分享人工智慧講座。（記者龔玥／攝影）
程珵分享人工智慧講座。（記者龔玥／攝影）

講座中，程珵深入探討語言模型的基本原理，解構人工智慧背後的複雜機制。她指出，當下最先進的語言模型（如ChatGPT）透過人類回饋優化輸出結果，能在多場景下提供高品質服務。從簡單輸入法預測到複雜的對話生成系統，這些模型已成為人們生活和工作的得力助手。

提問時觀眾踴躍參與，涵蓋各種技術細節、應用前景以及AI倫理等多維度。有人詢問AI是否會取代人類的某些工作，也有人擔憂技術可能帶來的道德風險。程珵以專業視角逐一解答，強調人類在AI發展中的關鍵角色，指出技術的核心目標是賦能人類，而非取代人類。

現場觀眾踴躍提問。（記者龔玥／攝影）
現場觀眾踴躍提問。（記者龔玥／攝影）

覺安法師活動結束時表示，人工智慧的進步，不僅是技術發展的結果，更是人類智慧與科技融合的藍圖，希望透過活動，讓更多人關注AI潛力，共同推動技術為社會創造更多福祉。

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