我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國TikTok難民湧小紅書稱中國網民「好友善」 CNN：蜜月期短暫

中國公安曝演員王星遭詐騙過程 中泰警方已逮12人

北加祭孔大典委員會 施光庭接任總召

記者葛歆睿／密爾比達報導
北加州祭孔大典首次籌備會議於1月15日（周三）晚，在金山灣區僑教中心舉行。（記者葛歆睿 / 攝影）
北加州祭孔大典首次籌備會議於1月15日（周三）晚，在金山灣區僑教中心舉行。（記者葛歆睿 / 攝影）

2025年北加州祭孔大典首次籌備會議15日晚間在金山灣區僑教中心舉行。會中舉行祭孔大典委員會總召集人交接儀式，第43屆總召集人牟善竹卸任，交棒給第44屆總召施光庭。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪在場監交。僑教中心主任莊雅淑、僑務委員魏德貞、舊金山齊魯會館理事長儀容、北加州中文學校聯合會會長李娜亞及31位委員出席。

北加州祭孔大典歷史悠久，1981年由齊魯鄉親成立「舊金山灣區齊魯會館」，1982年在北加州舉辦第一屆祭孔大典，是全球海外僑胞最早舉辦祭孔大典釋奠禮的地區。1990年起則由駐舊金山台北經文處、金山灣區僑教中心、舊金山灣區齊魯會館及北加州中文學校聯合會四大單位聯合主辦。多年來延續遵循傳統古禮祭孔儀式，成為北加州最重要的文化活動之一。

牟善竹回顧了過去一年的經歷，表示從去年年初接任時的毫無經驗、內心忐忑，到最終順利完成所有活動，得感謝賴銘琪、莊雅淑及委員們全力支持。她感謝每位團隊成員及參與者的共同努力，在募款工作上取得傑出的成果，將祭孔儀式舉辦得莊嚴隆重，並成功邀請了包括國會議員羅康納在內主流人士參與，為活動增添無限光彩。

賴銘琪與莊雅淑一同致贈中華民國僑務委員會感謝狀給牟善竹、贈賀狀給施光庭。（記者葛...
賴銘琪與莊雅淑一同致贈中華民國僑務委員會感謝狀給牟善竹、贈賀狀給施光庭。（記者葛歆睿 / 攝影）

在賴銘琪的監交下，滿任總召牟善竹將信印交給新任總召施光庭。（記者葛歆睿 / 攝影...
在賴銘琪的監交下，滿任總召牟善竹將信印交給新任總召施光庭。（記者葛歆睿 / 攝影）

賴銘琪代表中華民國政府感謝祭孔委員會多年來在海外積極推廣中華文化，並努力舉辦祭孔大典。他特別表達對即將卸任的牟善竹的敬意，肯定她在任期間的貢獻和犧牲，以身作則，展現了女性卓越的領導才能，令人欽佩。同時，祝賀施光庭接任總召，並稱讚他熱心僑務，對新職位做好了充分準備。

莊雅淑表示，牟善竹任內貢獻良多，特別提到她和先生在更新佾舞道具上的努力。莊主任相信，施光庭接任後，憑藉其豐富經驗，將帶領委員會在現有基礎上舉辦更加盛大的釋奠典禮，進一步促進傳統文化與主流社會的融合。

施光庭表示，牟善竹的卓越表現為他樹立了榜樣，他期待各方給予更多建議，協助他改進工作。他也希望處長和主任能提供更多的資金支持，並呼籲義工們繼續支持祭孔文化傳承，共同將第44屆祭孔典禮辦得更加成功。

加州 北加 舊金山

上一則

佛光山佛立門AI講座 程珵談「強化學習」座無虛席

下一則

決戰國會 民進黨立委庫比蒂諾開講

延伸閱讀

舊金山加強農曆新年期間治安 確保居民遊客安全

舊金山加強農曆新年期間治安 確保居民遊客安全
舊金山公共衛生局局長宣布卸任 結束六年領導生涯

舊金山公共衛生局局長宣布卸任 結束六年領導生涯
灣區爆諾羅病毒疫情 公衛官員籲防範

灣區爆諾羅病毒疫情 公衛官員籲防範
灣區首座Bay FC主題迷你足球場 舊金山市長羅偉揭幕

灣區首座Bay FC主題迷你足球場 舊金山市長羅偉揭幕
應對芬太尼危機 舊金山市長羅偉推緊急法案

應對芬太尼危機 舊金山市長羅偉推緊急法案

熱門新聞

去年被邀請到蘋果總部的獲勝者獲得了與蘋果總裁庫克互動的機會。（蘋果公司提供）

蘋果Swift學生挑戰賽 2/3起接受遞交參賽作品

2025-01-08 01:14
華人申請家人來美團聚，但不一定適應。（本報資料圖）

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去

2025-01-10 01:20
不少華人選民移民入籍。圖為此前屋崙的入籍儀式。示意圖。（記者劉先進╱攝影）

「在美國像坐牢 打死不再去」華人移民無奈放棄綠卡

2025-01-09 21:23
由於氣候變遷，加州近年頻繁發生火災，此照並非本次南加山火。（記者劉先進╱攝影）

加州保護魚缺水難滅山火？ 小心南加山火5謠言

2025-01-11 20:49
興建高密度住宅給了很多人在矽谷安家置業的希望，但反對的聲浪也很大。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷房價飆漲 年薪6位數的首購族嘆：錢永遠存不夠

2025-01-14 14:33
知情人士透露，前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事指控。(本報檔案照)

舊金山前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴

2025-01-16 16:30

超人氣

更多 >
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？
TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響