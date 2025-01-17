北加祭孔大典委員會 施光庭接任總召

北加州祭孔大典首次籌備會議於1月15日（周三）晚，在金山灣區僑教中心舉行。（記者葛歆睿 / 攝影）

2025年北加州 祭孔大典首次籌備會議15日晚間在金山灣區僑教中心舉行。會中舉行祭孔大典委員會總召集人交接儀式，第43屆總召集人牟善竹卸任，交棒給第44屆總召施光庭。駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長賴銘琪在場監交。僑教中心主任莊雅淑、僑務委員魏德貞、舊金山齊魯會館理事長儀容、北加 州中文學校聯合會會長李娜亞及31位委員出席。

北加州祭孔大典歷史悠久，1981年由齊魯鄉親成立「舊金山灣區齊魯會館」，1982年在北加州舉辦第一屆祭孔大典，是全球海外僑胞最早舉辦祭孔大典釋奠禮的地區。1990年起則由駐舊金山台北經文處、金山灣區僑教中心、舊金山灣區齊魯會館及北加州中文學校聯合會四大單位聯合主辦。多年來延續遵循傳統古禮祭孔儀式，成為北加州最重要的文化活動之一。

牟善竹回顧了過去一年的經歷，表示從去年年初接任時的毫無經驗、內心忐忑，到最終順利完成所有活動，得感謝賴銘琪、莊雅淑及委員們全力支持。她感謝每位團隊成員及參與者的共同努力，在募款工作上取得傑出的成果，將祭孔儀式舉辦得莊嚴隆重，並成功邀請了包括國會議員羅康納在內主流人士參與，為活動增添無限光彩。

賴銘琪與莊雅淑一同致贈中華民國僑務委員會感謝狀給牟善竹、贈賀狀給施光庭。（記者葛歆睿 / 攝影）

在賴銘琪的監交下，滿任總召牟善竹將信印交給新任總召施光庭。（記者葛歆睿 / 攝影）

賴銘琪代表中華民國政府感謝祭孔委員會多年來在海外積極推廣中華文化，並努力舉辦祭孔大典。他特別表達對即將卸任的牟善竹的敬意，肯定她在任期間的貢獻和犧牲，以身作則，展現了女性卓越的領導才能，令人欽佩。同時，祝賀施光庭接任總召，並稱讚他熱心僑務，對新職位做好了充分準備。

莊雅淑表示，牟善竹任內貢獻良多，特別提到她和先生在更新佾舞道具上的努力。莊主任相信，施光庭接任後，憑藉其豐富經驗，將帶領委員會在現有基礎上舉辦更加盛大的釋奠典禮，進一步促進傳統文化與主流社會的融合。

施光庭表示，牟善竹的卓越表現為他樹立了榜樣，他期待各方給予更多建議，協助他改進工作。他也希望處長和主任能提供更多的資金支持，並呼籲義工們繼續支持祭孔文化傳承，共同將第44屆祭孔典禮辦得更加成功。