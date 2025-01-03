國際傑人會世界總會 賴文針接任會長

國際傑人會2024年總會長吳毓苹（左）卸任職務，並由2025年總會長賴文針（右）接任，監接人傅忠雄（中）也是前世界總會長。（主辦單位提供）

國際傑人會世界總會日前在台灣台中潮港城會館舉行2024、2025年總會長交接暨理事就職典禮，典禮開放現場及視訊同步舉行，全世界會友約400多人參與觀禮。2024年總會長吳毓苹僑居舊金山灣區 40多年，是舊金山灣區的代表。

2024年全體理事致贈「卓越貢獻獎」給吳毓苹，感謝她這兩年在全球成立21個新分會及開啟六大洲的洲總會。隨即舉行2025年理事宣誓就職，由吳毓苹監誓，並頒發理事當選證書由2025年總會長賴文針代表接受。

世界總會長交接儀式，由吳毓苹移交印信及總會長職務項鍊給賴文針，並邀請世界總會前總會長傅忠雄擔任監交人並致詞，並由賴文針致詞、介紹新團隊。結尾由卸任與接任兩位總會長共切世界總會30周年慶祝蛋糕、接續「傑人饗宴」歡慶，交接典禮在充滿喜悅氣氛下完成。

吳毓苹僑居美國舊金山灣區40多年。她致詞時表示，自2023年接任世界總會長，兩年共成立21個新分會，包括2023年成立美國芝加哥、西雅圖、英國倫敦、荷蘭海牙、澳洲維多利亞及台灣嘉義等六個新分會；2024年成立美國舊金山、聖荷西及佛利蒙三個分會、香港大灣區、泰國曼谷、菲律賓馬尼拉、法國巴黎、葡萄牙里斯本及西班牙馬德里、南非約翰尼斯堡、德國卡爾斯魯、阿根廷布宜諾斯艾利斯、日本關西、巴西聖保羅及南非開普敦等15個新分會。

她說，現在世界總會已有85個分會。今年也開創了國際傑人會六大洲總會的新局，世界六大洲都有傑人會旗幟飄揚，感謝全體會友的鼓勵與支持，未來仍會繼續輔導，讓國際傑人會在全球發揚光大。

賴文針致詞表示，接任世界總會長職務是榮譽也是一種責任，感謝前總會長兩年付出與貢獻，2025年世界總會主題是「強化組織、拓展會務、熱心參與、發揚傑人」。

目前灣區有六個分會，包括北加州 、矽谷、舊金山、聖荷西、佛利蒙及舊金山和平分會。2025年首屆北美洲洲總會長由北加州分會世界副總會長吳睦野當選，美國總會長由羅省分會曹靜永當選，另外世界理事灣區由北加州分會魏德珍及聖荷西分會周威均當選。