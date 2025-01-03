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聖荷西台灣同鄉聯誼會 新會長狄佩華接棒馬蒨君

記者李宗敏／密爾比達報導
莊雅淑（右一）宣讀了中華民國僑務委員長徐佳青的賀狀和感謝狀，並由賴銘琪（左二）頒發給新舊會長。（記者李宗敏／攝影）
莊雅淑（右一）宣讀了中華民國僑務委員長徐佳青的賀狀和感謝狀，並由賴銘琪（左二）頒發給新舊會長。（記者李宗敏／攝影）

聖荷西台灣同鄉聯誼會12月28日（周日）在金山灣區華僑文教中心舉辦歲末聯歡，會中進行會長交接典禮，滿任會長馬蒨君交棒給新任會長狄佩華。駐舊金山台北經文處處長賴銘琪、僑教中心主任莊雅淑、全美台灣同鄉聯誼會副總會長張錦娟蒞臨活動並致詞。僑界領袖、民選官員、聖荷西台聯會歷任會長、及僑胞鄉親近300人出席。

在賴銘琪（左二）和莊雅淑（右二）的監交下，滿任會長馬蒨君（左一）將印信交給新會長...
在賴銘琪（左二）和莊雅淑（右二）的監交下，滿任會長馬蒨君（左一）將印信交給新會長狄佩華（右一）。（記者李宗敏／攝影）

聖荷西台灣同鄉聯誼會12月28日在金山灣區華僑文教中心舉辦歲末聯歡，歷任會長到場...
聖荷西台灣同鄉聯誼會12月28日在金山灣區華僑文教中心舉辦歲末聯歡，歷任會長到場支持。（記者李宗敏／攝影）

賴銘琪在致詞中感謝台聯會一直以來對經文處的支持，以及馬蒨君任內對聖荷西台聯會的貢獻，稱讚她是「識途老馬，立下汗馬功勞，功成身退」。他並恭喜狄佩華繼任僑界重要職務，肯定她服務僑社的熱心，期待台聯會在她的帶領下再接再厲。

賴銘琪提到，全美台聯會成立於1978年的，對促進中華民國和美國的外交有很大貢獻，一方面堅定支持政府，另一方面協助會員積極融入當地主流社會。台聯會會員不僅事業有成，令人敬佩，更有一顆關懷台灣的心。台聯會是基於支持中華民國政府的理念而成立，相信未來會繼續做政府有力的後盾。

莊雅淑代表僑委會和僑教中心感謝聖荷西台聯會長期以來支持僑界各個活動。 她說，馬蒨君是令人敬佩的僑界領袖，狄佩華在商會有頗多貢獻，而且才華橫溢，能歌善舞。期待台聯會會務發展昌隆。

全美台聯會副總會張錦娟從休斯頓遠道而來，見證聖荷西分會會長交接典禮。她說，感謝馬蒨君以熱忱與智慧帶領聖荷西分會積極推動各項活動，凝聚鄉親感情，促進台灣文化的傳承與發揚。祝賀狄佩華上任，她多年來積極參加分會事務，對社區有深刻的理解和奉獻精神。相信在她的領導下，聖荷西分會會更上一層樓，活動規劃更有創意，進一步加強同鄉之間聯繫，促進更多世代融合。

全美台聯會副總會張錦娟從休斯頓遠道而來，見證聖荷西分會會長交接典禮。她表示，全美...
全美台聯會副總會張錦娟從休斯頓遠道而來，見證聖荷西分會會長交接典禮。她表示，全美台聯會將全力支持新會長和分會的發展， 協手共創更美好的未來。（記者李宗敏／攝影）

張錦娟表示，全美台聯會將全力支持新會長和分會的發展， 協手共創更美好的未來。感謝支持聖荷西分會的親朋好友，因為大家的熱心與投入，台聯會會務才能蒸蒸日上，讓中華民國台灣的精神在海外持續發光發熱。

在賴銘琪和莊雅淑的監交下，滿任會長馬蒨君將信印交給新會長狄佩華。莊雅淑宣讀了中華民國僑務委員長徐佳青的賀狀和感謝狀，並由賴銘琪頒發給新舊會長。

馬蒨君表示，台聯會以「團結、和諧、共同創造一個新的未來」為宗旨，秉持「時時關心台灣，處處服務同鄉」的精神，服務社團，服務僑胞。相信新人會長狄佩華會更加努力創造未來。

狄佩華表示，馬蒨君有豐富的經驗和人脈，為聖荷西台聯會奠定了堅實的基礎。承諾延續團結、服務灣區台灣僑胞的工作和精神進步的努力。呼籲在充滿不確定性的世界，更應活在當下，關心身邊的人，幫助需要幫助的人。

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