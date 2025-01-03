北加州中文學校聯合會 1/12探討「教室裡的魔法」

第47屆北加州中文學校聯合會第二場教學研討會將於1月12日在金山灣區僑教中心舉行，邀請四位教學高手分享實用且生動的課堂活動與教學技巧，並有外籍青年分享中文自學經驗。（記者葛歆睿／攝影）

第47屆北加州 中文學校聯合會第二場教學研討會，將於1月12日（周日）在金山灣區僑教中心舉行。本次研討會以「教室裡的魔法方程式：活力課堂 × 漢字樂趣 + 教學藝術 = 崛起的教學新世代」為主題，為低、中、高不同年級教師設計，邀請四位教學高手分享實用且生動的課堂活動與教學技巧，並有外籍青年分享中文自學經驗。主辦單位貼心提供免費「幼兒成長營」，協助照顧與會教師的幼兒們。

北加 州中文學校聯合會會長李娜亞表示，這一次教學研討會的重點是「活力教室」，「快樂學習」，旨在讓老師變成魔術師，把教室變成快樂學習的場地。希望四場講座能夠帶給教師們全新的思考，並從青年團的分享中獲得啟發。

北加州中文學校聯合會教育組組長洪良玉表示，儘管ChatGPT等生成式AI進入教學領域，教師仍有許多無法辦法被取代的價值。本次研討會邀請灣區四位最懂得激勵學生、靈活設計活動、引導學習的教育專家，幫助與會教師們挖掘教學中AI科技做不到的魔法，讓課堂充滿趣味。

四場講座分別是：陳姮良老師的「善用教學紅蘿蔔」將分享如何利用激勵策略提升學生參與度，並深入探討教學反思核心；陳奕婷老師以「讓中文課活起來」為題，透過趣味故事、遊戲與情境劇，啟發低年級學生的學習熱情；龍瑞蘭老師帶來「教室裡的光合作用」，專注於打造充滿活力的課堂氛圍，促進師生間的有效溝通；謝明暐老師的「漢字好好玩」則展示如何將漢字文化融入創意教學，讓學生在互動中感受漢字的趣味與魅力。

活動當天，外籍青年團還將分享中文自學經驗，從跨文化視角為中文學習提供新的啟發。為了讓教師能夠全心投入，主辦方特別安排了托兒服務，解決與會老師的後顧之憂。

即日起至12月29日完成報名並付款，可享受早鳥優惠，會員學校：45元，非會員學校：55元

12月29日後，會員學校：50元，非會員學校：60元

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