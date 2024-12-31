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夏威夷台灣基督長老教會 讚美禮拜慶聖誕

記者高振華／檀香山報導
夏威夷台灣基督長老教會24日耶誕禮拜後，全體出席者於禮拜後合影。（記者高振華／攝影）
夏威夷台灣基督長老教會24日耶誕禮拜後，全體出席者於禮拜後合影。（記者高振華／攝影）

夏威夷台灣基督長老教會12月22日周日中午於該教會舉辦2024年聖誕節讚美禮拜，當日禮拜由張仁理牧師證道、楊泰瑛長老司會，數十位來自台灣的僑胞與眷屬出席這場禮拜聚會，夏威夷大學及太平洋大學的台灣同學會也到場與眾人同禱賀節。

中午11時15分，教會聖歌隊吟唱了「上帝降臨於祂的聖殿地」揭開禮拜序幕，司會接著宣召並齊誦聖詩「聖子耶穌對天降臨」即以賽亞書。

張仁理牧師稍後講道時以「愛的禮物-耶穌」為題，向信眾講述耶穌基督在世誕節降臨是上帝給人類的一份大禮，為人類帶來愛與平安幸福。旗後教會陶笛隊也演奏了「歡喜聖誕」、「是啥嬰兒安然的睏」兩首聖樂獻給主耶穌基督。教會聖歌隊當日也合唱了「伯利恆的光願燈」及「夜半歌聲」，中午12時30分在眾人齊誦聖詩「耶和華祝福滿滿」為今年聖誕節讚美禮拜畫下圓滿句點。

禮拜結束後，眾人齊聚餐廳享受美味的台灣料理，當日料理中特別有陳長山先生準備的台式滷豬腳，還有信眾準備的油飯、梅乾菜紅燒肉、養生魚片及十多道台式佳餚，讓出席者享用了難得的聖誕大餐，教會還派發了紅包給八十歲以上的耆老，並準備禮品送給信眾，出席信徒們也都帶了禮物相互交換，餐廳充滿了耶誕佳節的快樂氣息。

當日出席禮拜僑胞除教會信眾，還有華人聯誼會長周金龍，以及夏威夷大學、夏威夷太平洋大學的台灣同學會。

會後教會並邀請全體出席人員享用台式料理，其中有前會長陳長山提供的眾人最愛的燒豬腳及其他數十種美食。用餐期間，同時舉辦交換禮物的活動，另外，教會還發給在場的小孩一份紅包分享節慶喜氣。

夏威夷 聖誕節 華人

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