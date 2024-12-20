北加州工商會研習營 洞悉市場趨勢、抓住商機

北加州台灣工商會12月15日在僑教中心舉辦第25屆年度工商研習營。（記者王日芯╱攝影）

北加州台灣工商會12月15日在僑教中心舉辦第25屆年度工商研習營。此屆特色是主題內容多元，從當地政府資源到台灣提供給矽谷的雙向國際商機，進行了深入互動及與會討論。會議涵蓋如何掌握先機搶先瞭解最新市場趨勢和商機，拓展人脈與業界菁英交流，建立合作夥伴關係、提升競爭力、學習實用商業技巧，為2025年做好準備，提前規劃、掌握先機。

會長黃俊肇表示，會議主題以「天地人」作為主軸，探討在即將上任的新政權與全球趨勢（天時），以及矽谷得天獨厚的環境（地利），到透過商會達到個人對於商業的心態以及社交能力的提升（人和）。活動中特別提供精緻的臺式午餐及茶點，來賓可以盡情享受週日的研習營。

會議舉辦了不同的講座，如連結矽谷與台灣座談，是由經濟組陳愛蘭組長、貿協中心主任鄒長青、DH Associate陳思如、TCM Logistic負責人曾淑媛、Flytech Technology USA總經理蔡承孝進行座談，透過結合官方資源與商會經驗來增進矽谷與台灣的商機，搭起雙邊的橋樑。

美國小企業管理局 SBA Steven Franklin 專員主講聯邦政府有哪些免費的資源幫助小企業能更全面的發展。資深會計師王榮玫主講商業稅務更新，幫助參與者掌握關鍵見解，提前了解新聯邦政府下即將到來的稅務變更。

美國小企業管理局官員發表演講。（記者王日芯╱攝影）

Global Level執行長林建平主講「以重新定義企業核心價值為主題、破產中復甦，並為未來建立更堅實的基礎」。專業形象顧問王時美則透過講述如何掌握文化連結策略，增強良好人際關係並建立信任，幫助小企業走向成功。朱宸佐博士分析川普政府上臺後台灣供應鏈面臨的挑戰，並探索減輕這些風險的戰略應對措施。