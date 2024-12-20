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總統志工服務獎 25名FASCA學員獲獎 17人奪金

記者葛歆睿／密爾比達報導
FASCA舊金山分會2024年度「美國總統志工服務獎」頒獎典禮，12月14日在金山灣區華僑文教服務中心舉行，今年25名FASCA學員獲獎，21人到現場領獎。（記者葛歆睿／攝影）
FASCA舊金山分會2024年度「美國總統志工服務獎」頒獎典禮，12月14日在金山灣區華僑文教服務中心舉行，今年25名FASCA學員獲獎，21人到現場領獎。（記者葛歆睿／攝影）

海外青年文化大使協會（FASCA）舊金山分會2024年度「總統志工服務獎」（President Volunteer Service Award）頒獎典禮，12月14日在金山灣區華僑文教服務中心舉行，今年25名FASCA學員獲獎，21人到現場領獎。僑教中心主任莊雅淑、僑務委員李文雄、李漢文、魏德珍、林政原、北加州中文學校聯合會會長李娜亞、北加州祭孔大典委員會候任總召施光庭應邀擔任頒獎人。

莊雅淑表示，僑委會關心海外孩子，希望將在國外出生的台裔二代、三代凝聚在一起。FASCA專案從2011年推動至今的10多年中，陪伴孩子，帶領他們從事社區服務、公益服務，讓他們從中學習、成長，期望他們未來能夠成為在學業和事業中相互扶持的夥伴，行銷台灣。

莊雅淑說，感謝FASCA老師、技藝小組老師，花費時間和心力培養孩子。也感謝僑務委員對FASCA專案的關心、支持、與捐助。

FASCA諮詢導師陳安東表示，今年一共有25位FASCA學員申請美國總統志工服務獎，其中17人獲金獎，2人獲銀牌，6人獲得銅獎。學生們學業繁忙，課外活動也很多，還能投入大量時間做志工非常不容易。每個人都要為自己驕傲，也要感謝父母的奉獻和支持。

今年16歲的高恩愛（Allison Brown）是金獎獲得者之一。她接受記者訪問時表示，喜歡參與FASCA的社區氛圍，並在這裡學習到很多台灣文化，包括舞獅、雜耍、扯鈴等，「作為一半血統的台灣人，如果沒有FASCA，我不會有機會參加那麼多台灣活動。志工服務很花時間，但非常值得。」

頒獎結束後進行了聖誕樹點燈儀式。FASCA學員紛紛寫下許願卡並掛在聖誕樹上，莊雅淑和眾僑領也一同點亮了僑教中心的聖誕樹，祈願所有青少年的願望均能實現。

FASCA學員紛紛寫下許願卡並掛在聖誕樹上。（記者葛歆睿／攝影）
FASCA學員紛紛寫下許願卡並掛在聖誕樹上。（記者葛歆睿／攝影）
莊雅淑和眾僑領一同點亮了僑教中心的聖誕樹，祈願所有青少年的願望均能實現。（記者葛...
莊雅淑和眾僑領一同點亮了僑教中心的聖誕樹，祈願所有青少年的願望均能實現。（記者葛歆睿 ／攝影）

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